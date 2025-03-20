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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Габон - Сейшельские Острова
Габон - Сейшельские Острова: обзор матча 20 марта 2025
Габон
20.03.2025, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 5 тур
3 : 0
Завершен
Сейшельские Острова
3'
Д. Аллевина
30'
Д. Буанга
63'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Габон - Сейшельские Острова
76'
Желтая карточка
B. Labrosse
Замена
Y. Nani Nono
️️️️
Д. Аллевина
71'
Замена
С. Нзе Багнама
️️️️
М. Битеге
71'
Замена
А. Мукету-Муссунда
️️️️
Б. Экюэль-Манга
71'
ГОЛ! 3:0!
Д. Буанга
63'
Замена
Ж. Ойоно
️️️️
А. Ойоно
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Буанга
Пас отдал
К. Гуелор Канга
30'
Желтая карточка
А. Ойоно
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Аллевина
Пас отдал
Ж. Обьянг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
0
Лойс Мбаба
ВР
0
Мишель Мбула
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Жоанн Обьянг
ЦЗ
3
Антони Ойоно
ПЗ
11
Джим Аллевина
ЛП
20
Денис Буанга
ЛВ
13
Медвин Битеге
ОП
8
Кленч Луфилу
ЦП
12
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Шави Бабика
ПВ
Сейшельские Острова
1
Ian Ali Kong
ВР
4
Alfie Walters
ЦЗ
15
Markus Payet
ЦЗ
15
Charmaine Häusl
ЦЗ
3
Makan Cissoko
ЦЗ
3
Elie Sopha
ЦЗ
20
Imra Raheriniaina
ЦП
17
Ryan Hubert Joshua Henriette
ЦП
11
Tyrone Cadeau
ЦФ
10
Dean Mothe
ЦФ
7
Brandon Labrosse
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Габон
1
Kosso Menene
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
19
Жак Экоми
ЛЗ
4
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
21
Жереми Ойоно
ЦЗ
18
Марио Лемина
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
15
Самаке Нзе Багнама
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
22
Yoann Nani Nono
ЦП
Сейшельские Острова
18
Romeo Barra
ВР
19
Nick Labiche
ЦЗ
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
14
Anil Dijoux
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
22
Riano Denis
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
4-1-3-2
0
Мбаба
0
Мбула
5
Экюэль-Манга
6
Обьянг
3
Ойоно
13
Битеге
11
Аллевина
12
Канга
8
Луфилу
20
Буанга
10
Бабика
3-2-2-3
1
15
3
3
4
15
20
17
7
10
11
5
Экюэль-Манга
4
Мукету-Муссунда
4
Мукету-Муссунда
5
Экюэль-Манга
3
Ойоно
21
Ойоно
21
Ойоно
3
Ойоно
13
Битеге
15
Нзе Багнама
15
Нзе Багнама
13
Битеге
11
Аллевина
22
22
11
Аллевина
Остались в запасе
Габон
Сейшельские Острова
1
Kosso Menene
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
19
Жак Экоми
ЛЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
18
Марио Лемина
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
18
Romeo Barra
ВР
19
Nick Labiche
ЦЗ
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
14
Anil Dijoux
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
22
Riano Denis
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Остались в запасе
1
Kosso Menene
ВР
16
Жуниор Нуби
ВР
19
Жак Экоми
ЛЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
18
Марио Лемина
ОП
7
Давид Самбисса
ЦП
17
Андре Бийого Поко
ЦП
7
Van Mobili
ЦП
Остались в запасе
18
Romeo Barra
ВР
19
Nick Labiche
ЦЗ
2
Jean-Paul Barreau
ЦЗ
14
Anil Dijoux
ЦП
16
Johan Gamatice
ЦП
9
Damio Ladouce
ЦП
12
Edward Bastienne
ЦП
13
Archille Esther
ЦП
21
Graham Faure
ЦП
22
Riano Denis
ЦП
8
Lorenzo Hoareau
ЦФ
Главный тренер
Ральф Жан-Луи
Статистика матча Габон - Сейшельские Острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сейшельские Острова
0 : 4
03.09.2025
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