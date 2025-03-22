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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигер - Марокко
Нигер - Марокко: обзор матча 22 марта 2025
Нигер
22.03.2025, суббота, 00:30
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 5 тур
1 : 2
Завершен
Марокко
47'
Y. Oumarou
59'
И. Сайбари
90+1'
Б. Эль-Ханнус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигер - Марокко
90'
+4
Замена
У. Таргаллин
️️️️
Б. Диас
Замена
️️️️
O. Badamassi
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
Н. Мазрауи
Желтая карточка
K. Amoustapha
89'
88'
Желтая карточка
Б. Диас
Желтая карточка
Д. Соса
88'
Замена
А. Мумуни
️️️️
Y. Oumarou
84'
82'
Замена
Х. Игамане
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
А. Мохамед
️️️️
B. Moumouni
67'
66'
Желтая карточка
А. Хакими
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Сайбари
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
56'
Замена
И. Сайбари
️️️️
Э. Бен-Сегир
56'
Замена
Э. Абде
️️️️
С. Рахими
55'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
А. Унаи
ГОЛ! 1:0!
Y. Oumarou
47'
Желтая карточка
Y. Oumarou
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
22
Mahamadou Tanja
ВР
2
Рахим Альхассан
ЛЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
24
Aboubacar Camara
ЦЗ
15
Abdoulaye Boureima Katkoré
ЦЗ
12
Ousseni Badamassi
ЦЗ
11
Issa Djibrilla
ЦП
6
Youssouf Oumarou
(К)
ЦП
23
Boubacar Moumouni
ЦП
7
Даниэль Соса
ЦФ
23
Abdoul-Latif Djibril Goumey
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
(К)
ПЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
10
Браим Диас
АП
13
Элисс Бен-Сегир
АП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Нигер
16
Abiboulaye Hainikoye
ВР
21
David Lebne Daogo
ЦЗ
4
Abdoul Jalil Mamane
ЦЗ
13
Adamou Abraham
ЦЗ
13
Mohamed Abdouramane
ЦЗ
5
Abdoul Garba
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
14
Али Мохамед
ОП
9
Kairou Amoustapha
ЦП
8
Hassane Moussa
ЦП
10
Zakariyaou Ibrahim
ЦП
20
Chamsoudine Loukmane Ali
ЦФ
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
0
Джамал Харкасс
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
17
Эз Абде
ЛВ
15
Билял Надир
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
18
Уссама Таргаллин
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Хамза Игамане
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-2-3-2
22
24
15
12
2
Альхассан
3
Сако
11
6
23
23
7
Соса
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
18
Эль-Ямик
5
Агер
3
Мазрауи
4
Амрабат
8
Унаи
10
Диас
13
Бен-Сегир
9
Рахими
19
Эн-Несири
21
21
6
12
Мумуни
12
Мумуни
6
23
14
Мохамед
14
Мохамед
23
13
Бен-Сегир
11
Сайбари
11
Сайбари
13
Бен-Сегир
10
Диас
18
Таргаллин
18
Таргаллин
10
Диас
8
Унаи
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
8
Унаи
9
Рахими
17
Эз Абде
17
Эз Абде
9
Рахими
19
Эн-Несири
7
Игамане
7
Игамане
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Нигер
Марокко
16
Abiboulaye Hainikoye
ВР
4
Abdoul Jalil Mamane
ЦЗ
13
Adamou Abraham
ЦЗ
13
Mohamed Abdouramane
ЦЗ
5
Abdoul Garba
ЦЗ
9
Kairou Amoustapha
ЦП
8
Hassane Moussa
ЦП
10
Zakariyaou Ibrahim
ЦП
20
Chamsoudine Loukmane Ali
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
0
Джамал Харкасс
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Билял Надир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Остались в запасе
16
Abiboulaye Hainikoye
ВР
4
Abdoul Jalil Mamane
ЦЗ
13
Adamou Abraham
ЦЗ
13
Mohamed Abdouramane
ЦЗ
5
Abdoul Garba
ЦЗ
9
Kairou Amoustapha
ЦП
8
Hassane Moussa
ЦП
10
Zakariyaou Ibrahim
ЦП
20
Chamsoudine Loukmane Ali
ЦФ
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
7
Адам Азну
ЛЗ
0
Джамал Харкасс
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Билял Надир
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Главный тренер
Валид Реграги
Статистика матча Нигер - Марокко
3
2
Всего ударов по воротам
5
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
7
Нарушения
13
15
Офсайды
0
2
Количество передач
309
664
Сейвы
3
1
Точность передач %
74
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal d'Oujda, Oujda
Посещаемость:
20000
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