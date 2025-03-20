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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау
Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау: обзор матча 20 марта 2025
Сьерра-Леоне
20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 5 тур
3 : 1
Завершен
Гвинея-Бисау
19'
М. Бунду
61'
М. Камара
68'
T. Monteiro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау
90'
+2
Замена
M. Junior
️️️️
J.
78'
Желтая карточка
Ж. Энкада
Замена
M. Kamara
️️️️
М. Камара
78'
75'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
С. Мане
75'
Замена
Франкулину
️️️️
Бету
68'
ГОЛ! 2:1!
T. Monteiro
Пас отдал
А. Семеду
63'
Замена
T. Monteiro
️️️️
V. Felix
ГОЛ! 2:0!
М. Камара
Пас отдал
К. Камара
61'
46'
Замена
️️️️
B. Fati
Замена
К. Камара
️️️️
М. Бунду
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Бунду
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьерра-Леоне
1
Alhaji Sesay
ВР
21
Джума Ба
ЦЗ
12
Nathaniel Jalloh
ЦЗ
5
Alpha Turay
ЦП
4
Абу Думбуя
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
11
Мустафа Бунду
ПВ
8
Alhassan Koroma
ЦФ
18
Sallieu Tarawallie
ЦФ
13
Mohamed Bangura
ЦФ
14
Муса Камара
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
3
Sambinha
ЦЗ
2
Víctor Rofino
ЦЗ
5
Babacar Fati
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
20
Сори Мане
ОП
8
Алфа Семеду
ЦП
11
Жоржиньо
ПВ
9
Бету
ЦФ
22
Jardel
ЦФ
18
Vando Felix
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Сьерра-Леоне
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
6
M. Turay
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
2
John Bilili Sesay
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
17
Momoh Kamara
ЦП
2
Alie Conteh
ЦФ
10
Кей Камара
ЦФ
20
Али Конте
ЦФ
Гвинея-Бисау
23
Fernando Embadja
ВР
1
Manuel Djaló
ВР
4
Gilberto Batista
ЦЗ
2
Mario Junior
ЦЗ
19
Жаниу Бикел
ЦП
26
Зидан Банжаки
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
13
Sene Camara
ЦФ
13
Tamble Monteiro
ЦФ
2-3-1-4
1
21
Ба
12
5
4
Думбуя
14
Форна
11
Бунду
8
14
Камара
13
18
4-1-1-1-3
1
Бальде
17
Энкада
2
5
3
20
Мане
8
Семеду
11
Жоржиньо
18
22
9
Бету
14
Камара
17
17
14
Камара
11
Бунду
10
Камара
10
Камара
11
Бунду
22
2
2
22
20
Мане
19
Бикел
19
Бикел
20
Мане
9
Бету
3
Франкулину
3
Франкулину
9
Бету
18
13
13
18
Остались в запасе
Сьерра-Леоне
Гвинея-Бисау
2
Alie Conteh
ЦФ
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
6
M. Turay
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
2
John Bilili Sesay
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
20
Али Конте
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
23
Fernando Embadja
ВР
1
Manuel Djaló
ВР
4
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Зидан Банжаки
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
13
Sene Camara
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Остались в запасе
2
Alie Conteh
ЦФ
23
Francis Koroma
ВР
16
Dauda Bangura
ВР
3
Citta Bah
ЦЗ
15
David Janneh
ЦЗ
6
M. Turay
ЦП
19
Emmanuel Samadiya
ЦП
7
Momoh Dumbuya
ЦП
2
John Bilili Sesay
ЦП
22
Hassan Milla Koroma
ЦП
20
Али Конте
ЦФ
Остались в запасе
23
Fernando Embadja
ВР
1
Manuel Djaló
ВР
4
Gilberto Batista
ЦЗ
26
Зидан Банжаки
ЦП
16
S. Gomes
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
13
Sene Camara
ЦФ
Главный тренер
Джон Кейстер
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Сьерра-Леоне - Гвинея-Бисау
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Посещаемость:
6443
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