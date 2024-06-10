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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея-Бисау - Египет
Гвинея-Бисау - Египет: обзор матча 10 июня 2024
Гвинея-Бисау
10.06.2024, понедельник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Египет
42'
М. Бальде
70'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея-Бисау - Египет
78'
Замена
И. Адель
️️️️
Трезеге
Замена
М. Кассама
️️️️
Ж. Бикел
78'
Замена
С. Мане
️️️️
А. Семеду
78'
Желтая карточка
Франкулину
73'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Атея
Замена
Ф. Канде
️️️️
P. Mendy
66'
Замена
Ф. Кизера
️️️️
М. Бальде
66'
Желтая карточка
М. Джалу
63'
46'
Замена
Э. Ашур
️️️️
М. Хани
ГОЛ! 1:0!
М. Бальде
Пас отдал
О. Санганте
42'
27'
Желтая карточка
О. Камаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея-Бисау
1
Мануэль Бальде
ВР
4
Марсело Джалу
ЦЗ
22
Опа Санганте
ЦЗ
17
Жефферсон Энкада
ПЗ
6
Бура
ОП
8
Алфа Семеду
ЦП
19
Жаниу Бикел
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
5
Prosper Mendy
ЦФ
6
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Египет
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
1
Ахмед Эль-Шенави
ВР
12
Мохамед Амди
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
10
Мохамед Салах
ПВ
25
Зизо
ПВ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Гвинея-Бисау
23
Fernando Embadja
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
20
Сори Мане
ОП
16
Морету Кассама
ЦП
18
Фамана Кизера
АП
11
Марсиано Санка
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
7
Тони Силва
ЦФ
10
Romario BaldÃ©
ЦФ
7
Elves Baldé
ЦФ
Египет
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
22
Nasser Maher
ЦП
14
Акрам Тавфик
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Бальде
4
Джалу
22
Санганте
17
Энкада
6
Бура
8
Семеду
19
Бикел
17
Бальде
6
Зе Турбо
5
4-2-3-1
1
Эль-Шенави
3
Хани
5
Рабия
6
Абдельмонем
12
Амди
14
Фатхи
19
Атея
25
Зизо
10
Салах
7
Трезеге
11
Мохамед
5
5
Канде
5
Канде
5
8
Семеду
20
Мане
20
Мане
8
Семеду
19
Бикел
16
Кассама
16
Кассама
19
Бикел
17
Бальде
18
Кизера
18
Кизера
17
Бальде
3
Хани
8
Ашур
8
Ашур
3
Хани
7
Трезеге
20
Адель
20
Адель
7
Трезеге
Остались в запасе
Гвинея-Бисау
Египет
23
Fernando Embadja
ВР
11
Марсиано Санка
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
7
Тони Силва
ЦФ
10
Romario BaldÃ©
ЦФ
7
Elves Baldé
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
15
Ахмед Кука
ОП
22
Nasser Maher
ЦП
14
Акрам Тавфик
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Остались в запасе
23
Fernando Embadja
ВР
11
Марсиано Санка
ЦФ
3
Франкулину
ЦФ
7
Тони Силва
ЦФ
10
Romario BaldÃ©
ЦФ
7
Elves Baldé
ЦФ
Остались в запасе
1
Уфа Шобейр
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
15
Ахмед Кука
ОП
22
Nasser Maher
ЦП
14
Акрам Тавфик
ЦП
18
Мостафа Фатхи
ПВ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Главный тренер
Бакиро Канде
Статистика матча Гвинея-Бисау - Египет
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Египет
1 : 0
12.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
Estádio 24 de Setembro, Bissau
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