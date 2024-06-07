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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Мозамбик - Сомали
Мозамбик - Сомали: обзор матча 07 июня 2024
Мозамбик
07.06.2024, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сомали
14'
А. Амаде
29'
С. Ратифу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мозамбик - Сомали
Замена
Гилду
️️️️
Д. Катамо
85'
Замена
D. Malembana
️️️️
Вити
70'
Замена
Л. Кинг
️️️️
С. Ратифу
70'
Замена
К. Баке
️️️️
Домингеш
61'
Желтая карточка
С. Ратифу
55'
Желтая карточка
Д. Катамо
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Ратифу
Пас отдал
Д. Катамо
29'
ГОЛ! 1:0!
А. Амаде
Пас отдал
Вити
14'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Мозамбик - Сомали
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Информация о матче
Стадион:
Estádio do Zimpeto, Maputo
Посещаемость:
41000
Новости команд
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Мозамбик
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