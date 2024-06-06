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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ливия - Маврикий
Ливия - Маврикий: обзор матча 06 июня 2024
Ливия
06.06.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Маврикий
20'
F. Al Badri (П)
34'
K. Bru
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливия - Маврикий
Желтая карточка
O. Al Shreimy
90'
+3
34'
ГОЛ! 1:1!
K. Bru
Желтая карточка
A. Al Suwaee
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Al Badri
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливия
12
Mourad Al Wuhayshi
ВР
15
Abdulaziz Al Suwaee
ЦЗ
0
Али Юссиф
ЦЗ
18
Faisal Al Badri
ЦП
20
Osama Al Shreimy
ЦП
17
Fadel Salama
ЦП
9
Ahmed Krawaa
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
17
Emmanuel Vincent
ЦЗ
6
Wilson Moutou
ЦП
11
Yannick Aristide
ЦП
10
Kévin Bru
ЦП
15
Fernando Jackson
ЦП
8
Adel Langue
ЦП
2
Jordan François
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Ливия
1
Asil Al Mugassebi
ВР
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Маврикий
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
13
Aurelien Francois
ЦП
2-3-1
12
15
0
Юссиф
18
20
17
9
2-5-1
16
18
17
11
15
8
2
10
6
Остались в запасе
Ливия
Маврикий
1
Asil Al Mugassebi
ВР
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Клементе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
13
Aurelien Francois
ЦП
Главный тренер
Гийом Муллек
Остались в запасе
1
Asil Al Mugassebi
ВР
3
Sobhi Al Mabrouk
ЦЗ
21
Sanad Elkouri
ЦЗ
21
Omar Al Khoja
ЦП
11
Abdulmoneim Akasha
ЦП
21
Husain Taqtaq
ЦП
23
Tareq Ebshara
ЦП
8
Noureddine Al Gleib
ЦП
16
Abdulmuyasser Bousheiba
ЦФ
Остались в запасе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
13
Aurelien Francois
ЦП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Гийом Муллек
Статистика матча Ливия - Маврикий
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
2 : 2
31.03.2026
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
0 : 0
27.03.2026
Нигер
Кубок арабских наций, Финал
Палестина
1 : 0
25.11.2025
Ливия
Товарищеские матчи. Сборные
Ливия
1 : 0
15.11.2025
Мавритания
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Информация о матче
Стадион:
Benina Martyrs Stadium, Benghazi
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