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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигерия - ЮАР
Нигерия - ЮАР: обзор матча 07 июня 2024
Нигерия
07.06.2024, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
ЮАР
46'
Ф. Деле-Баширу
29'
Т. Зване
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигерия - ЮАР
88'
Замена
Б. Аубаас
️️️️
Т. Зване
Замена
Р. Онидика
️️️️
С. Аджайи
80'
Замена
Т. Моффи
️️️️
П. Онуачу
80'
79'
Замена
Т. Морена
️️️️
П. Тау
71'
Замена
Л. Фостер
️️️️
И. Рейнерс
71'
Замена
О. Апполлис
️️️️
Э. Моквана
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
К. Ихеначо
67'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Ф. Деле-Баширу
61'
56'
Желтая карточка
С. Нгезана
48'
Желтая карточка
Х. Мудау
ГОЛ! 1:1!
Ф. Деле-Баширу
Пас отдал
А. Ивоби
46'
32'
Желтая карточка
О. Модиба
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Зване
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Онини Ндиди
(К)
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Адемола Лукман
ЦФ
14
Келечи Ихеначо
ЦФ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К)
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
11
Темба Зване
АП
10
Перси Тау
ПВ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Нигерия
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Альхассан Юсуф
ОП
20
Рафаэль Онидика
ОП
18
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
ЮАР
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
28
Тапело Морена
ПЗ
15
Батуси Аубаас
ЦП
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
3-2-1-3
23
Нвабали
21
Бейсси
6
Аджайи
2
Осайи-Самуэль
4
Ндиди
10
Деле-Баширу
17
Ивоби
19
Онуачу
14
Ихеначо
7
Лукман
4-3-2-1
1
Уильямс
20
Мудау
21
Нгезана
14
Мвала
6
Модиба
4
Мокоена
13
Ситхоле
12
Моквана
10
Тау
11
Зване
15
Рейнерс
10
Деле-Баширу
4
Юсуф
4
Юсуф
10
Деле-Баширу
6
Аджайи
20
Онидика
20
Онидика
6
Аджайи
14
Ихеначо
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
14
Ихеначо
19
Онуачу
9
Моффи
9
Моффи
19
Онуачу
10
Тау
28
Морена
28
Морена
10
Тау
11
Зване
15
Аубаас
15
Аубаас
11
Зване
12
Моквана
7
Апполлис
7
Апполлис
12
Моквана
15
Рейнерс
9
Фостер
9
Фостер
15
Рейнерс
Остались в запасе
Нигерия
ЮАР
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
18
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
16
Олорунлеке Ожо
ВР
23
Мадука Окойе
ВР
20
Чибози Авазим
ЦЗ
18
Ибрахим Олавоин
ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Остались в запасе
16
Вели Мотва
ВР
22
Рикардо Госс
ВР
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ПЗ
8
Patrick Maswanganyi
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Нигерия - ЮАР
1
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
16
Офсайды
0
11
Количество передач
482
357
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Информация о матче
Главный судья:
Alhadi Allaou Mahamat, Chad
Стадион:
Godswill Akpabio International Stadium, Uyo
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