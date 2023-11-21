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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Маврикий - Ангола
Маврикий - Ангола: обзор матча 21 ноября 2023
Маврикий
21.11.2023, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Ангола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маврикий - Ангола
86'
Замена
C. Banza
️️️️
Милсон
Замена
F. Jackson
️️️️
K. Bru
63'
61'
Замена
Нуриу
️️️️
М. Келиано
61'
Замена
Б. Пас
️️️️
З. Лувумбо
61'
Замена
Жилберту
️️️️
Т. Карнейру
Желтая карточка
K. Bru
24'
17'
Желтая карточка
З. Лувумбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маврикий
16
Dorian Chiotti
ВР
3
Дилан Коллард
ЦЗ
4
Линдсей Роуз
ЦЗ
0
Damien Balisson
ЦЗ
17
Emmanuel Vincent
ЦЗ
10
Kévin Bru
ЦП
6
Wilson Moutou
ЦП
8
Adel Langue
ЦП
7
Jeremy Villeneuve
ЦП
13
Aurelien Francois
ЦП
19
Adrien Francois
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
Ангола
22
Неблу
ВР
13
Ту Карнейру
ЦЗ
3
Джонатан Буату
ЦЗ
6
Киалонда Гашпар
ЦЗ
14
Лойде Аугушту
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
23
Шоу
ОП
20
Мануэль Келиано
ЦП
16
Фреди
АП
19
Мабулулу
ЦФ
18
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Маврикий
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
0
Enzo Mercier
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
0
Jacob Hewett
ЦП
11
Yannick Aristide
ЦП
2
Jordan François
ЦП
0
Rudy Haychue
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
15
Fernando Jackson
ЦП
0
Taariq Abdool Kader
ЦФ
Ангола
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
2
Нуриу
ЛЗ
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
25
Инасиу Мигель
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ЦЗ
17
Бруну Пас
ОП
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
9
Chico Banza
ЦФ
7
Жилберту
ЦФ
25
Руй Модешту
ЦФ
4-5-1
16
3
Коллард
0
17
4
Роуз
6
8
7
13
10
19
4-1-1-2-2
22
Неблу
3
Буату
6
Гашпар
14
Аугушту
13
Карнейру
23
Шоу
20
Келиано
16
Фреди
7
Милсон
18
Лувумбо
19
Мабулулу
10
15
15
10
20
Келиано
2
Нуриу
2
Нуриу
20
Келиано
7
Милсон
9
9
7
Милсон
18
Лувумбо
17
Пас
17
Пас
18
Лувумбо
13
Карнейру
7
Жилберту
7
Жилберту
13
Карнейру
Остались в запасе
Маврикий
Ангола
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
0
Enzo Mercier
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
0
Jacob Hewett
ЦП
11
Yannick Aristide
ЦП
2
Jordan François
ЦП
0
Rudy Haychue
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
0
Taariq Abdool Kader
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
25
Инасиу Мигель
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ЦЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
25
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Густаво Феррин
Остались в запасе
1
Kevin Jean-Louis
ВР
23
Loic Michel
ВР
0
Enzo Mercier
ЦЗ
18
Jeffrey Antoine
ЦЗ
0
Jacob Hewett
ЦП
11
Yannick Aristide
ЦП
2
Jordan François
ЦП
0
Rudy Haychue
ЦП
21
Adrien Botlar
ЦП
0
Taariq Abdool Kader
ЦФ
Остались в запасе
12
Каду
ВР
12
Сигнори Антониу
ВР
0
Андерсон Лукоки
ЛЗ
25
Инасиу Мигель
ЦЗ
21
Эдди Афоншу
ЦЗ
24
Марио Бальбурдиа
ЦП
87
Домингос Андраде
ЦП
25
Руй Модешту
ЦФ
Главный тренер
Гийом Муллек
Главный тренер
Густаво Феррин
Статистика матча Маврикий - Ангола
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Маврикий
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
2 : 3
05.10.2026
Шри-Ланка
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Маврикий
0 : 0
13.10.2025
Ливия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Маврикий
0 : 2
08.10.2025
Камерун
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Ангола
3 : 1
09.09.2025
Маврикий
Ангола
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
3 : 0
09.06.2026
ЦАР
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
1 : 1
05.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Кубок африканских наций, 3 тур
Ангола
0 : 0
29.12.2025
Египет
Кубок африканских наций, 2 тур
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1 : 1
26.12.2025
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