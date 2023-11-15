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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Экваториальная Гвинея - Намибия
Экваториальная Гвинея - Намибия: обзор матча 15 ноября 2023
Экваториальная Гвинея
15.11.2023, среда, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 1 тур
1 : 0
Завершен
Намибия
67'
Э. Нсуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экваториальная Гвинея - Намибия
Замена
С. Энеме
️️️️
Х. Миранда
90'
+4
Замена
Н. Эла
️️️️
Х. Мачин
89'
Желтая карточка
Х. Миранда
87'
Замена
Я. Буйла
️️️️
И. Сальвадор
71'
ГОЛ! 1:0!
Э. Нсуе
Пас отдал
И. Сальвадор
67'
63'
Замена
П. Тьюеза
️️️️
А. Лимбонди
Замена
️️️️
К. Акапо
46'
Желтая карточка
И. Сальвадор
37'
31'
Желтая карточка
А. Лимбонди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экваториальная Гвинея
1
Хесус Овоно
ВР
11
Базилио Ндонг
ЛЗ
16
Сауль Коко
ЦЗ
15
Карлос Акапо
ПЗ
21
Эстебан Ороско
ПЗ
17
Хосете Миранда
ЛВ
4
Федерико Бикоро
ЦП
22
Пабло Ганет
ЦП
7
Хосе Мачин
ЦП
6
Ибан Сальвадор
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
Намибия
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
20
Иван Камберипа
ЦЗ
12
Кеннеди Амутенья
ЦЗ
3
Ананиас Гебхардт
ЦЗ
4
Риаан Анамуб
ЦЗ
18
Апроциус Петрус
ЦП
19
Петрус Шитемби
ЦП
11
Абсалом Лимбонди
ЦП
7
Деон Хотто
ЦП
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
3
Elmo Kambindu
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Экваториальная Гвинея
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
2
Нестор Сенра
ЦЗ
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
8
Янник Буйла
ЦП
4
Алекс Бальбоа
ЦП
20
Сантьяго Энеме
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
18
Ноэ Эла
ЦФ
Намибия
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
8
Romeo Kasume
ЦП
10
Принс Тьюеза
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
4-3-1-2
1
Овоно
11
Ндонг
15
Акапо
16
Коко
21
Ороско
4
Бикоро
22
Ганет
7
Мачин
17
Миранда
10
Нсуе
6
Сальвадор
4-4-2
1
Казапуа
12
Амутенья
3
Гебхардт
4
Анамуб
20
Камберипа
19
Шитемби
11
Лимбонди
7
Хотто
18
Петрус
3
9
Музеу
6
Сальвадор
8
Буйла
8
Буйла
6
Сальвадор
17
Миранда
20
Энеме
20
Энеме
17
Миранда
7
Мачин
18
Эла
18
Эла
7
Мачин
11
Лимбонди
10
Тьюеза
10
Тьюеза
11
Лимбонди
Остались в запасе
Экваториальная Гвинея
Намибия
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
2
Нестор Сенра
ЦЗ
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Хуан Миша
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
8
Romeo Kasume
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
23
Мануэль Сапунга
ВР
13
Marcos Ondo
ВР
2
Нестор Сенра
ЦЗ
20
Хосе Эло
ЦЗ
12
Чарльз Ондо
ЦЗ
4
Алекс Бальбоа
ЦП
19
Луиш Асуэ
ЦФ
9
Дориан Ханца
ЦФ
Остались в запасе
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
12
Йонас Матеус
ВР
2
Дензил Хаосеб
ЦЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Жуниор Петрус
ЦЗ
6
Нгеро Катуа
ЦЗ
22
Райан Ньямб
ПЗ
8
Romeo Kasume
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
15
Марсель Папама
ЦП
8
Уетууру Камбато
ЦП
Главный тренер
Хуан Миша
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча Экваториальная Гвинея - Намибия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
1 : 1
31.03.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 1
25.03.2026
Экваториальная Гвинея
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
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