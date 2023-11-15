Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Руанда - Зимбабве
Руанда - Зимбабве: обзор матча 15 ноября 2023
Руанда
15.11.2023, среда, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 1 тур
0 : 0
Завершен
Зимбабве
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Руанда - Зимбабве
Желтая карточка
Т. Манци
90'
+1
Замена
K. Muhire
️️️️
H. Sahabo
76'
74'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
П. Дубе
Замена
O. Niyonzima
️️️️
B. Mugisha
46'
23'
Замена
T. Dzvukamanja
️️️️
А. Мускве
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Руанда
1
Fiacre Ntwari
ВР
3
Emmanuel Imanishimwe
ЦЗ
5
Ange Mutsinzi
ЦЗ
13
Fitina Ombolenga
ЦЗ
10
Hakim Sahabo
ЦП
15
Bonheur Mugisha
ЦП
4
Джихад Бизимана
ЦП
12
Gilbert Mugisha
ЦФ
17
Тьерри Манци
ЦФ
0
Lague Byiringiro
ЦФ
17
Innocent Nshuti
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
Зимбабве
16
Donovan Bernard
ВР
5
Дивайн Лунга
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
2
Джеральд Таквара
ОП
18
Марвелус Накамба
ОП
8
Маршал Манетси
ОП
19
Адмирал Мускве
ЦФ
7
Принс Дубе
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Руанда
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
11
Kevin Muhire
ЦП
0
Olivier Niyonzima
ЦП
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
Зимбабве
22
Вашингтон Аруба
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
10
Энди Риномхота
ЦП
7
Terrence Dzvukamanja
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-4
1
3
5
13
10
15
4
Бизимана
12
17
0
17
Манци
2-3-2
16
5
Лунга
15
Хадебе
2
Таквара
18
Накамба
8
Манетси
7
Дубе
19
Мускве
10
11
11
10
15
0
0
15
19
Мускве
7
7
19
Мускве
7
Дубе
11
Кадевере
11
Кадевере
7
Дубе
Остались в запасе
Руанда
Зимбабве
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
Главный тренер
Адель Амруш
22
Вашингтон Аруба
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
10
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Норман Мапеза
Остались в запасе
18
Максим Венссенс
ВР
0
Isaac Mitima
ЦЗ
2
Claude Niyomugabo
ЦЗ
0
Ally Serumogo
ЦЗ
20
Jean Bosco Ruboneka
ЦП
0
A. Rwatubyaye
ЦФ
0
Bienvenue Mugenzi
ЦФ
Остались в запасе
22
Вашингтон Аруба
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
10
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Адель Амруш
Главный тренер
Норман Мапеза
Статистика матча Руанда - Зимбабве
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
05.10.2026
Кения
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
ЮАР
3 : 0
14.10.2025
Руанда
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Информация о матче
Посещаемость:
10000
Новости команд
Все
Руанда
Зимбабве
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+