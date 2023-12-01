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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттс Каунти - Шрусбери Таун
Ноттс Каунти - Шрусбери Таун: обзор матча 01 декабря 2023
Ноттс Каунти
01.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 3
Завершен
Шрусбери Таун
38'
R. Brindley
1'
Р. Боумен
49'
Р. Боумен
56'
Р. Боумен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Шрусбери Таун
86'
Желтая карточка
М. Мароши
83'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Р. Боумен
Замена
O. Tipton
️️️️
R. Brindley
73'
Желтая карточка
Д. Босток
72'
Замена
M. Langstaff
️️️️
C. Rawlinson
64'
Замена
Д. Джонс
️️️️
W. Randall
64'
56'
ГОЛ! 1:3!
Р. Боумен
Пас отдал
Д. Шипли
49'
ГОЛ! 1:2!
Р. Боумен
ГОЛ! 1:1!
R. Brindley
Пас отдал
S. Austin
38'
16'
Желтая карточка
Ш. Данкли
1'
ГОЛ! 0:1!
Р. Боумен
Пас отдал
Д. Удо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
2
Richard Brindley
ЦЗ
5
Connell Rawlinson
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
14
Will Randall
ЦП
8
Sam Austin
ЦФ
26
Junior Morias
ЦФ
26
Aidan Stone
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ноттс Каунти
4
Kyle Cameron
ЦЗ
16
Oliver Tipton
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
10
Джоди Джонс
ПВ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
35
Josh Bailey
ЦЗ
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
3
Isaac Godwin
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
41
Jude Collins
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
4-4-3
2
15
15
5
32
Гослинг
23
14
15
Босток
26
26
8
4-1-1-1-3
20
Мароши
20
Винчестер
22
Данкли
16
Пьерр
22
Андерсон
42
Кенне
17
Беннетт
26
Шипли
23
Удо
12
Боумен
3
2
16
16
2
14
10
Джонс
10
Джонс
14
5
9
9
5
12
Боумен
22
Собовале
22
Собовале
12
Боумен
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
4
Kyle Cameron
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Гарри Бургойн
ВР
35
Josh Bailey
ЦЗ
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
3
Isaac Godwin
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
41
Jude Collins
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
4
Kyle Cameron
ЦЗ
13
Tobi Adebayo-Rowling
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
22
Luther Munakandafa
ЦФ
46
Charlie Gill
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
35
Josh Bailey
ЦЗ
34
Nana Owusu-Gyimah
ЦЗ
3
Isaac Godwin
ЦП
42
Jack Loughran
ЦП
41
Jude Collins
ЦП
37
Harvey Watts
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Ноттс Каунти - Шрусбери Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
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