Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Фрозиноне
Наполи - Фрозиноне: обзор матча 19 декабря 2023
Наполи
19.12.2023, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Фрозиноне
65'
Э. Барренечеа
70'
Д. Казо
90+1'
В. Чеддира (П)
90+5'
А. Харруи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Фрозиноне
90'
+5
ГОЛ! 0:4!
А. Харруи
Пас отдал
П. Лирола
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. Чеддира
89'
Желтая карточка
И. Монтеризи
Желтая карточка
М. Политано
85'
80'
Желтая карточка
А. Харруи
Желтая карточка
Д. Гаэтано
74'
Замена
М. Политано
️️️️
Й. Линдстрем
73'
72'
Замена
М. Соуле
️️️️
Д. Казо
70'
Желтая карточка
Д. Казо
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Казо
66'
Замена
А. Харруи
️️️️
М. Бурабиа
66'
Замена
Ф. Джелли
️️️️
М. Брешианини
65'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барренечеа
Пас отдал
Л. Гарритано
Замена
В. Осимхен
️️️️
Д. Симеоне
63'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Д. Распадори
63'
Желтая карточка
Й. Каюсте
61'
Замена
С. Лоботка
️️️️
Д. Демме
54'
Замена
Д. Ди Лоренцо
️️️️
М. Руй
54'
46'
Замена
П. Лирола
️️️️
Г. Квернадзе
45'
+1
Желтая карточка
Г. Квернадзе
43'
Желтая карточка
М. Бурабиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
(К)
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Фрозиноне
31
Микеле Черофолини
ВР
5
Калеб Околи
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Лука Гарритано
(К)
АП
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
68
Станислав Лоботка
ЦП
38
Лоренцо Руссо
АП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
26
Карло Лулич
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
4-1-2-1-2
95
Голлини
6
Мариу Руй
4
Натан
5
Эстигард
59
Дзаноли
2
Каюсте
6
Демме
70
Гаэтано
35
Линдстрем
18
Распадори
18
Симеоне
3-1-2-3-1
31
Черофолини
5
Околи
30
Монтеризи
47
Лусуарди
5
Барренечеа
4
Брешианини
10
Бурабиа
10
Казо
7
Гарритано
17
Квернадзе
9
Чеддира
6
Мариу Руй
22
Ди Лоренцо
22
Ди Лоренцо
6
Мариу Руй
6
Демме
68
Лоботка
68
Лоботка
6
Демме
18
Распадори
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
18
Распадори
35
Линдстрем
21
Политано
21
Политано
35
Линдстрем
18
Симеоне
45
Осимхен
45
Осимхен
18
Симеоне
17
Квернадзе
14
Лирола
14
Лирола
17
Квернадзе
10
Бурабиа
21
Харруи
21
Харруи
10
Бурабиа
4
Брешианини
40
Джелли
40
Джелли
4
Брешианини
10
Казо
18
Соуле
18
Соуле
10
Казо
Остались в запасе
Наполи
Фрозиноне
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
80
Стефано Турати
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
50
Луиджи Д'Авино
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
38
Лоренцо Руссо
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
80
Стефано Турати
ВР
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
26
Суфьян Бидауи
ЛВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Фрозиноне
3
5
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
1
5
Нарушения
4
8
Офсайды
1
2
Количество передач
310
196
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Фрозиноне
«Фрозиноне» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:49
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
09:54
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Наполи» на победу в матче 13-го тура
09:54
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
«Фрозиноне» – «Парма»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
14:49
Серия А Италия: шансы «Фрозиноне» и «Пармы» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:02
Серия А. «Милан» забил 5 голов 7-й команде чемпионата
22 ноября
«Милан» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Милана» и «Фрозиноне» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+