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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Перт Глори
Сидней - Перт Глори: обзор матча 28 апреля 2024
Сидней
28.04.2024, воскресенье, 08:00
Австралия. А-лига, 26 тур
7 : 1
Завершен
Перт Глори
5'
J. Courtney-Perkins
41'
Д. Лолли
45+2'
L. Brattan (П)
68'
Р. Мак
74'
Р. Мак
81'
Д. Кинг
90+1'
Д. Лолли
58'
A. Taggart
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Перт Глори
ГОЛ! 7:1!
Д. Лолли
Пас отдал
A. Caceres
90'
+1
Замена
M. Scarcella
️️️️
C. Hollman
85'
ГОЛ! 6:1!
Д. Кинг
81'
ГОЛ! 5:1!
Р. Мак
74'
Замена
Д. Кинг
️️️️
J. Courtney-Perkins
69'
ГОЛ! 4:1!
Р. Мак
68'
65'
Желтая карточка
A. Taggart
65'
Замена
B. Kamau
️️️️
J. Carluccio
62'
Желтая карточка
K. Andrew Moore Majekodunmi
Замена
M. Burgess
️️️️
J. Kucharski
61'
58'
ГОЛ! 3:1!
A. Taggart
Пас отдал
J. Carluccio
Желтая карточка
A. Caceres
55'
54'
Замена
D. Williams
️️️️
S. Colakovski
54'
Замена
T. Ostler
️️️️
G. Colli
53'
Желтая карточка
G. Colli
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
L. Brattan
46'
45'
+2
Желтая карточка
M. Amini
ГОЛ с пенальти! 3:0!
L. Brattan
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Д. Лолли
41'
ГОЛ! 1:0!
J. Courtney-Perkins
Пас отдал
Р. Мак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
8
Mustafa Amini
ЦП
20
Giordano Colli
ЦП
7
S. Colakovski
ЦФ
77
D. Bennie
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
27
Jayden Gorman
ЦФ
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
3
Гирдвуд-Райх
4
10
6
14
26
21
Мак
9
11
Лолли
4-2-3
20
22
23
21
17
8
20
22
77
7
4
16
Кинг
16
Кинг
4
26
6
Родуэлл
6
Родуэлл
26
6
6
6
6
9
14
14
9
20
20
20
20
7
9
9
7
17
77
77
17
Остались в запасе
Сидней
Перт Глори
1
Adam Pavlesic
ВР
19
Mitchell Glasson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
27
Jayden Gorman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
19
Mitchell Glasson
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
24
Andriano Lebib
ЦЗ
27
Jayden Gorman
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Сидней - Перт Глори
1
4
Всего ударов по воротам
34
15
Удары в створ
22
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
7
12
Офсайды
2
1
Количество передач
643
321
Сейвы
4
15
Точность передач %
82
67
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
21
10
Удары из-за пределов штрафной
13
5
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Barreiro, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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Перт Глори
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