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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори: обзор матча 12 апреля 2024
Веллингтон Феникс
12.04.2024, пятница, 10:00
Австралия. А-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Мельбурн Виктори
90+5'
Ф. Сурман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сурман
Пас отдал
O. van Hattum
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Д. Да Силва
86'
Замена
E. Adams
️️️️
Д. Арзани
Замена
O. van Hattum
️️️️
Б. Краев
82'
76'
Замена
C. Chapman
️️️️
J. Brimmer
76'
Замена
S. Khelifi
️️️️
З. Машаш
Желтая карточка
D. Ball
65'
64'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
F. Monge
63'
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
B. Folami
Замена
N. Pennington
️️️️
Т. Пэйн
63'
Замена
D. Ball
️️️️
M. Al-Taay
57'
34'
Желтая карточка
F. Monge
Желтая карточка
Т. Пэйн
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веллингтон Феникс
1
Алекс Полсен
ВР
20
Финн Сурман
ЦЗ
3
Сэм Саттон
ЦЗ
11
Бен Олд
ЛВ
14
Алекс Руфер
ОП
2
Юстин Салас
ОП
6
M. Al-Taay
ЦП
4
Тим Пэйн
ЦП
23
Божидар Краев
ЦП
9
Костас Барбарусес
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Веллингтон Феникс
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
14
Oskar van Hattum
ЦФ
7
Nicholas Pennington
ЦФ
10
David Ball
ЦФ
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
28
Roly Bonevacia
ЦП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
20
Eli Adams
ЦФ
2-2-3-1-2
1
Полсен
20
Сурман
3
Саттон
14
Руфер
2
Салас
6
4
Пэйн
23
Краев
11
Олд
4
9
Барбарусес
4-4-3
21
3
Да Силва
3
2
Гериа
29
Машаш
22
18
15
Арзани
10
Форнароли
17
1
Иццо
23
Краев
14
14
23
Краев
4
Пэйн
7
7
4
Пэйн
6
10
10
6
22
14
14
22
18
28
28
18
29
Машаш
17
17
29
Машаш
17
9
9
17
15
Арзани
20
20
15
Арзани
Остались в запасе
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
6
Leigh Broxham
ЦП
Остались в запасе
25
Jack Duncan
ВР
18
Lukas Kelly-Heald
ЦЗ
5
Fin Conchie
ЦП
27
Matt Sheridan
ЦП
Остались в запасе
6
Leigh Broxham
ЦП
Главный тренер
Джанкарло Итальяно
Статистика матча Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори
2
2
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
9
Нарушения
10
12
Офсайды
2
0
Количество передач
561
448
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
15
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
10
Матчи команд
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Ньюкасл Джетс
0 : 3
31.10.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 26 тур
Макартур
4 : 0
24.04.2026
Веллингтон Феникс
Австралия. А-лига, 25 тур
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.04.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Elder, Australia
Стадион:
Westpac Stadium, Wellington
Новости команд
Все
Веллингтон Феникс
Мельбурн Виктори
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
2025.10.15 08:45
2
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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