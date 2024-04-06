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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити: обзор матча 06 апреля 2024
Мельбурн Виктори
06.04.2024, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Мельбурн Сити
34'
Б. Форнароли (П)
86'
Д. Да Силва
4'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити
90'
+1
Желтая карточка
М. Яколиш
Замена
C. Chapman
️️️️
A. Traoré
90'
+1
Замена
R. Bonevacia
️️️️
Д. Арзани
90'
+1
Желтая карточка
Б. Форнароли
90'
89'
Замена
A. Lopane
️️️️
Д. Джегго
ГОЛ! 2:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
R. Teague
86'
83'
Желтая карточка
V. Fernández
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
З. Машаш
83'
Желтая карточка
З. Машаш
82'
Замена
J. Valadon
️️️️
J. Brimmer
72'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
B. Folami
72'
72'
Замена
Д. Макларен
️️️️
M. Caputo
66'
Желтая карточка
M. Caputo
62'
Замена
М. Леки
️️️️
Л. Натель
Желтая карточка
Д. Да Силва
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Форнароли
34'
27'
Желтая карточка
C. Talbot
Желтая карточка
Д. Арзани
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арслан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
22
Jake Brimmer
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
17
Ben Folami
ЦФ
Мельбурн Сити
1
Jamie Young
ВР
6
Curtis Good
ЦЗ
26
Samuel Souprayen
ЦЗ
15
Vicente Fernández
ЦЗ
25
Callum Talbot
ЦЗ
44
Марин Яколиш
ЛВ
8
Джеймс Джегго
ЦП
6
Steven Ugarković
ЦП
9
Max Caputo
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
(К)
ЦП
19
Лео Натель
ЦФ
Главный тренер
Радо Видошич
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
6
Leigh Broxham
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
28
Roly Bonevacia
ЦП
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Мельбурн Сити
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
21
Alessandro Lopane
ЦП
17
Terry Antonis
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Джейми Макларен
ЦФ
4-4-3
2
Гериа
21
3
3
Да Силва
22
15
Арзани
29
Машаш
8
17
10
Форнароли
1
Иццо
4-4-1-1
1
26
15
25
6
6
9
30
Арслан
8
Джегго
44
Яколиш
19
Натель
3
14
14
3
22
8
8
22
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
15
Арзани
28
28
15
Арзани
29
Машаш
9
9
29
Машаш
8
Джегго
21
21
8
Джегго
19
Натель
7
Леки
7
Леки
19
Натель
9
9
Макларен
9
Макларен
9
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
6
Leigh Broxham
ЦП
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Остались в запасе
6
Leigh Broxham
ЦП
Остались в запасе
33
Патрик Бич
ВР
18
Jordon Hall
ЦЗ
19
Harry Politidis
ЦЗ
17
Terry Antonis
ЦП
Главный тренер
Радо Видошич
Статистика матча Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити
4
4
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
11
7
Нарушения
9
18
Офсайды
4
2
Количество передач
360
416
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Перт Глори
- : -
11.12.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 0
27.11.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
07.11.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
3 : 1
17.10.2026
Мельбурн Сити
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
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