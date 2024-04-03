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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Перт Глори - Сидней
Перт Глори - Сидней: обзор матча 03 апреля 2024
Перт Глори
03.04.2024, среда, 13:45
Австралия. А-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сидней
72'
K. Andrew Moore Majekodunmi
25'
Д. Лолли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Перт Глори - Сидней
Желтая карточка
G. Colli
90'
+1
90'
Замена
M. Glasson
️️️️
N. Amanatidis
89'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Лолли
Замена
T. Ostler
️️️️
M. Amini
86'
Замена
J. Koutroumbis
️️️️
J. Rawlins
84'
ГОЛ! 1:1!
K. Andrew Moore Majekodunmi
Пас отдал
R. Warland
72'
71'
Желтая карточка
A. Caceres
Желтая карточка
M. Amini
69'
65'
Замена
N. Amanatidis
️️️️
Р. Мак
Замена
D. Williams
️️️️
A. Susnjar
58'
Желтая карточка
A. Susnjar
57'
Замена
J. Carluccio
️️️️
B. Kamau
46'
35'
Замена
G. Lacerda
️️️️
J. Kucharski
34'
Красная карточка
Д. Гирдвуд-Райх
25'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
23
Joshua Rawlins
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
8
Mustafa Amini
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
22
Adam Taggart
(К)
ЦФ
31
Joel Anasmo
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
23
Rhyan Grant
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
2
Riley Warland
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
9
D. Williams
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
14
Max Burgess
ЦП
90
Фабио
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
22
Nathan Amanatidis
ЦФ
19
Mitchell Glasson
ЦФ
3-2-5
20
15
21
23
20
8
22
29
77
31
77
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
3
Гирдвуд-Райх
4
14
6
26
10
21
Мак
9
11
Лолли
77
17
17
77
8
20
20
8
15
9
9
15
23
22
22
23
11
Лолли
16
Кинг
16
Кинг
11
Лолли
9
15
15
9
21
Мак
22
22
21
Мак
19
19
Остались в запасе
Перт Глори
Сидней
13
Cameron Cook
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
Главный тренер
Ален Стайчич
1
Adam Pavlesic
ВР
14
Max Burgess
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
13
Cameron Cook
ВР
2
Riley Warland
ЦЗ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
14
Max Burgess
ЦП
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Перт Глори - Сидней
3
1
1
Всего ударов по воротам
28
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
7
6
Офсайды
2
1
Количество передач
550
356
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
12
1
Удары из пределов штрафной
23
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
ХБФ Парк
Новости команд
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