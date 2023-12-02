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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Перт Глори
Сидней - Перт Глори: обзор матча 02 декабря 2023
Сидней
02.12.2023, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 6 тур
3 : 2
Завершен
Перт Глори
33'
Д. Лолли
44'
Р. Мак
89'
A. Susnjar (АГ)
63'
A. Taggart
90+1'
O. Bozanic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сидней - Перт Глори
Замена
Z. de Jesus
️️️️
C. Hollman
90'
+5
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
O. Bozanic
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
A. Susnjar
89'
81'
Замена
T. Ostler
️️️️
J. Koutroumbis
Замена
J. Courtney-Perkins
️️️️
Р. Мак
72'
Замена
M. Glasson
️️️️
P. Wood
71'
67'
Замена
B. Kamau
️️️️
J. Carluccio
63'
ГОЛ! 2:1!
A. Taggart
Пас отдал
S. Colakovski
Желтая карточка
P. Wood
50'
46'
Замена
A. McEneff
️️️️
G. Colli
46'
Замена
D. Bennie
️️️️
L. Ivanovic
46'
Замена
S. Colakovski
️️️️
S. Khelifi
ГОЛ! 2:0!
Р. Мак
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
90
Фабио
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Перт Глори
13
Cameron Cook
ВР
17
J. Carluccio
ЦЗ
5
Марк Биверс
(К)
ЦЗ
15
Aleksandar Susnjar
ЦЗ
22
Johnny Koutroumbis
ЦЗ
20
Giordano Colli
ЦП
9
L. Ivanovic
ЦФ
29
Darryl Lachman
ЦФ
24
Oliver Bozanic
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
22
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Ален Стайчич
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Zachary de Jesus
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
29
Joseph Lacey
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Перт Глори
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
20
T. Ostler
ЦП
77
D. Bennie
ЦФ
7
S. Colakovski
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
3-2-1-4
30
Редмэйн
16
Кинг
3
Гирдвуд-Райх
23
6
26
21
Мак
90
Фабио
15
11
Лолли
8
4-1-5
13
5
Биверс
15
22
17
20
9
22
17
24
29
21
Мак
4
4
21
Мак
6
21
21
6
8
19
19
8
22
20
20
22
9
77
77
9
17
7
7
17
20
8
8
20
17
77
77
17
Остались в запасе
Сидней
Перт Глори
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
29
Joseph Lacey
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
Главный тренер
Ален Стайчич
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
29
Joseph Lacey
ЦП
6
Matthew Scarcella
ЦП
Остались в запасе
20
Oliver Sail
ВР
21
Kaelan Andrew Moore Majekodunmi
ЦЗ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Ален Стайчич
Статистика матча Сидней - Перт Глори
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
- : -
05.12.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
2 : 1
23.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, Общий этап
Макартур
2 : 1
17.10.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 26 тур
Перт Глори
2 : 1
25.04.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, 25 тур
Сидней
0 : 0
18.04.2026
Перт Глори
Австралия. А-лига, 24 тур
Перт Глори
3 : 1
12.04.2026
Макартур
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
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