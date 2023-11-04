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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед: обзор матча 04 ноября 2023
Мельбурн Виктори
04.11.2023, суббота, 11:45
Австралия. А-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аделаида Юнайтед
28'
Б. Форнароли
59'
H. Ibusuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед
Желтая карточка
C. Chapman
90'
+7
90'
+6
Вторая желтая
Н. Иранкунда
Желтая карточка
R. Marchán
90'
+1
84'
Замена
L. Barr
️️️️
A. Popovic
Замена
B. Folami
️️️️
Н. Велупиллай
80'
79'
Желтая карточка
Н. Иранкунда
72'
Замена
M. Toure
️️️️
H. Ibusuki
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
Б. Форнароли
71'
Замена
R. Marchán
️️️️
Д. Арзани
70'
Замена
F. Lino
️️️️
F. Monge
70'
64'
Замена
B.
️️️️
I.
64'
Замена
R. Tunnicliffe
️️️️
B. Halloran
Вторая желтая
R. Miranda
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
H. Ibusuki
Пас отдал
Z. Clough
Желтая карточка
R. Miranda
58'
ГОЛ! 1:0!
Б. Форнароли
Пас отдал
З. Машаш
28'
22'
Желтая карточка
P. Madanha
Замена
S. Nigro
️️️️
A. Traoré
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мельбурн Виктори
14
Connor Chapman
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
17
Нишан Велупиллай
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
8
Ryan Teague
ЦП
18
Fabian Monge
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
1
Пол Иццо
ЦФ
Аделаида Юнайтед
46
Джо Гаучи
ВР
41
Alexandar Popovic
ЦЗ
4
Nick Ansell
ЦЗ
7
Ryan Kitto
(К)
ЦЗ
36
Panashe Madanha
ЦЗ
19
Нестори Иранкунда
ЛВ
10
Zach Clough
ЦП
8
Isaías
ЦП
12
Jonny Yull
ЦП
9
Hiroshi Ibusuki
ЦФ
27
Ben Halloran
ЦФ
Главный тренер
Карл Вирт
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
16
Stefan Nigro
ЦЗ
18
Franco Lino
ЦЗ
6
Rai Marchán
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
Аделаида Юнайтед
1
James Delianov
ВР
5
Lachlan Barr
ЦЗ
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
22
Ryan Tunnicliffe
ЦП
11
Bernardo
ЦП
23
Luke Duzel
ЦП
99
Musa Toure
ЦФ
4-5-2
14
21
3
3
Да Силва
29
Машаш
15
Арзани
8
18
17
Велупиллай
1
Иццо
10
Форнароли
4-3-1-2
46
Гаучи
4
7
36
41
10
8
12
19
Иранкунда
27
9
3
16
16
3
18
18
18
18
15
Арзани
6
6
15
Арзани
17
Велупиллай
17
17
17
Велупиллай
10
Форнароли
9
9
10
Форнароли
41
5
5
41
27
22
22
27
8
11
11
8
9
99
99
9
Остались в запасе
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
40
Christian Siciliano
ВР
22
Jake Brimmer
ЦП
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
22
Jake Brimmer
ЦП
Остались в запасе
1
James Delianov
ВР
27
Giuseppe Bovalina
ЦЗ
23
Luke Duzel
ЦП
Главный тренер
Карл Вирт
Статистика матча Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
- : -
06.12.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Вестерн Сидней Уондерерс
4 : 2
20.11.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Аделаида Юнайтед
0 : 3
15.05.2026
Окленд
Австралия. А-лига, 1/2 финала
Окленд
1 : 1
09.05.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, 26 тур
Мельбурн Сити
1 : 2
26.04.2026
Аделаида Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne
Новости команд
Все
Мельбурн Виктори
Аделаида Юнайтед
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
В «Баварии» рассказали о качествах 17-летнего австралийского новичка
2023.11.15 08:38
«Бавария» объявила о трансфере 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.14 13:58
«Бавария» согласовала трансфер 17-летнего вингера из Австралии
2023.11.11 12:00
Гризманн поддержал первого открытого гея в футболе: «Горжусь тобой»
2021.10.27 15:28
35
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