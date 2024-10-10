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Чили - Бразилия

10.10.2024, Четверг, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 9 тур Чили - Бразилия
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
17 тур
25 марта, пятница 02:30 Бразилия 4:0 Чили
9 тур
3 сентября, пятница 04:00 Чили 0:1 Бразилия
Кубок Америки 2021
1/4 финала
3 июля, суббота 03:00 Бразилия 1:0 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Бразилия 3:0 Чили
1 тур
9 октября, пятница 02:30 Чили 2:0 Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

29 марта, воскресенье 17:00 Бразилия 1:0 Чили
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 20:00 Бразилия 1:1
(3:2)п		 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2013

20 ноября, среда 04:00 Бразилия 2:1 Чили

25 апреля, четверг 05:00 Бразилия 2:2 Чили
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
28 июня, понедельник 22:30 Бразилия 3:0 Чили
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аргентина 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Эквадор 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Чили 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Боливия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Парагвай 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Уругвай 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Перу 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Бразилия 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Колумбия 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Венесуэла 0 0 0 0 0:0 0 0
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