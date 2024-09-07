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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Парагвай
Уругвай - Парагвай: обзор матча 07 сентября 2024
Уругвай
07.09.2024, суббота, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
0 : 0
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Парагвай
Желтая карточка
Л. Суарес
85'
Желтая карточка
Н. Нандес
84'
82'
Замена
В. Виера
️️️️
Д. Бобадилья
82'
Замена
Каку
️️️️
М. Альмирон
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Б. Родригес
80'
Желтая карточка
С. Буэно
79'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
М. Угарте
79'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Л. Оласа
77'
61'
Замена
А. Арсе
️️️️
И. Питта
61'
Замена
Р. Соса
️️️️
Д. Гомес
Замена
️️️️
Ф. Пельистри
59'
56'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
А. Кубас
Замена
С. Буэно
️️️️
Н. Маричаль
46'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
37'
34'
Желтая карточка
А. Кубас
20'
Желтая карточка
Г. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
6
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
3
Себастьян Касерес
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
18
Брайан Родригес
ПВ
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Луис Суарес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
2
Густаво Веласкес
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
8
Диего Гомес
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
25
Исидро Питта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Уругвай
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
25
Николас Фонсека
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
0
Мигель Мерентьель
ЦФ
Парагвай
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Hugo Cuenca
ЦП
13
Вайлдер Виера
ЦП
17
Каку
АП
18
Алекс Арсе
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Рочет
6
Оласа
3
Касерес
3
Маричаль
5
Угарте
8
Нандес
8
Вальверде
20
Араухо
18
Родригес
11
Пельистри
9
Суарес
4-1-1-2-2
1
Фернандес
3
Альдрете
15
Гомес
6
Алонсо
2
Веласкес
14
Кубас
8
Гомес
19
Энкисо
10
Альмирон
25
Питта
16
Бобадилья
6
Оласа
6
Сараччи
6
Сараччи
6
Оласа
3
Маричаль
24
Буэно
24
Буэно
3
Маричаль
5
Угарте
15
Мартинес
15
Мартинес
5
Угарте
18
Родригес
21
Торрес
21
Торрес
18
Родригес
14
Кубас
20
Вилласанти
20
Вилласанти
14
Кубас
16
Бобадилья
13
Виера
13
Виера
16
Бобадилья
10
Альмирон
17
Каку
17
Каку
10
Альмирон
25
Питта
18
Арсе
18
Арсе
25
Питта
8
Гомес
7
Соса
7
Соса
8
Гомес
Остались в запасе
Уругвай
Парагвай
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
0
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
12
Франко Исраэль
ВР
1
Сантьяго Меле
ВР
14
Agustin Sant'Anna
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
0
Мигель Мерентьель
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Espinola
ВР
1
Карлос Мигел
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
14
Блас Риверос
ЦЗ
17
Hugo Cuenca
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Уругвай - Парагвай
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
13
11
Офсайды
4
2
Количество передач
479
270
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
62
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
47741 из 73609 зрителей (64%)
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