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Виктория - Астана

14.12.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 6 тур Виктория - Астана
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа C
2 тур
5 октября, четверг 18:30 Астана Виктория
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