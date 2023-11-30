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Нордшелланд - Фенербахче

30.11.2023, Четверг, 23:00 мск Лига конференций, 5 тур Нордшелланд - Фенербахче
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2023/2024), группа H
1 тур
21 сентября, четверг 20:45 Фенербахче Нордшелланд
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