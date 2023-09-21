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Фенербахче - Нордшелланд

21.09.2023, Четверг, 20:45 мск Лига конференций, 1 тур Фенербахче - Нордшелланд
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Матч начнется в 20:45 мск
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