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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Генк - Фиорентина
Генк - Фиорентина: обзор матча 21 сентября 2023
Генк
21.09.2023, четверг, 19:45
Лига конференций, группа F, 1 тур
2 : 2
Завершен
Фиорентина
12'
А. Зекири
85'
М. МакКензи
7'
Л. Раньери
23'
Л. Раньери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Фиорентина
Замена
П. Грошовски
️️️️
Б. Эль-Ханнус
87'
ГОЛ! 2:2!
М. МакКензи
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
85'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Ойен
77'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
72'
71'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Соттиль
71'
Замена
М. Нзола
️️️️
Л. Белтран
63'
Замена
Ф. Паризи
️️️️
К. Бираги
63'
Замена
М. Лопес
️️️️
Р. Мандрагора
46'
Замена
К. Куаме
️️️️
Н. Гонсалес
45'
+5
Желтая карточка
К. Бираги
33'
Желтая карточка
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Д. Муньос
29'
23'
ГОЛ! 1:2!
Л. Раньери
Пас отдал
Н. Миленкович
ГОЛ! 1:1!
А. Зекири
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Раньери
Пас отдал
К. Бираги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Люка Ойен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генк
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
32
Джино Инфантино
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
3
МакКензи
27
Муньос
5
Галарса
8
Хейнен
39
Фадера
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
4-1-2-2-1
53
Кристенсен
33
Кайоде
6
Раньери
31
Миленкович
3
Бираги
8
Мандрагора
6
Артур
32
Дункан
31
Гонсалес
23
Соттиль
18
Белтран
11
Эль-Ханнус
17
Грошовски
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Ойен
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
3
Бираги
65
Паризи
65
Паризи
3
Бираги
8
Мандрагора
20
Лопес
20
Лопес
8
Мандрагора
23
Соттиль
7
Брекало
7
Брекало
23
Соттиль
18
Белтран
70
Нзола
70
Нзола
18
Белтран
31
Гонсалес
8
Куаме
8
Куаме
31
Гонсалес
Остались в запасе
Генк
Фиорентина
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Пьетро Террачиано
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
32
Джино Инфантино
ЦП
16
Лоренцо Аматуччи
АП
72
Антонин Барак
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Генк - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
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