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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Тулуза
Ливерпуль - Тулуза: обзор матча 26 октября 2023
Ливерпуль
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 3 тур
5 : 1
Завершен
Тулуза
9'
Д. Жота
30'
В. Эндо
34'
Д. Нуньес
65'
Р. Гравенберх
90+3'
М. Салах
16'
Т. Даллинга
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Тулуза
ГОЛ! 5:1!
М. Салах
Пас отдал
К. Гакпо
90'
+3
Замена
Д. Макконнелл
️️️️
К. Джонс
89'
80'
Замена
Я. Беграуи
️️️️
Т. Даллинга
Желтая карточка
Х. Эллиот
75'
73'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
Замена
М. Салах
️️️️
Р. Гравенберх
69'
67'
Замена
С. Гелаберт
️️️️
К. Кассерес
67'
Замена
Ф. Магри
️️️️
Г. Суасо
Замена
К. Гакпо
️️️️
Т. Александер-Арнольд
67'
Замена
К. Скэнлон
️️️️
Д. Нуньес
67'
Замена
Д. Куанса
️️️️
Л. Чемберс
67'
ГОЛ! 4:1!
Р. Гравенберх
65'
ГОЛ! 3:1!
Д. Нуньес
34'
ГОЛ! 2:1!
В. Эндо
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
30'
16'
ГОЛ! 1:1!
Т. Даллинга
Пас отдал
А. Доннум
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
24
Мусса Диарра
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
31
Никлас Шмидт
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Арон Доннум
АП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
23
Калум Скэнлон
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Тулуза
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
10
Денис Генро
АП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Келлехер
44
Чемберс
32
Матип
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
21
Джонс
8
Гравенберх
20
Жота
10
Эллиот
29
Нуньес
3-2-3-1-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Николайсен
2
Кошта
3
Деслер
17
Суасо
4
Сьерро
31
Шмидт
23
Кассерес
15
Доннум
27
Даллинга
29
Нуньес
23
Скэнлон
23
Скэнлон
29
Нуньес
44
Чемберс
4
Куанса
4
Куанса
44
Чемберс
21
Джонс
53
Макконнелл
53
Макконнелл
21
Джонс
12
Александер-Арнольд
18
Гакпо
18
Гакпо
12
Александер-Арнольд
8
Гравенберх
10
Салах
10
Салах
8
Гравенберх
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
23
Кассерес
10
Гелаберт
10
Гелаберт
23
Кассерес
27
Даллинга
14
Беграуи
14
Беграуи
27
Даллинга
17
Суасо
9
Магри
9
Магри
17
Суасо
Остались в запасе
Ливерпуль
Тулуза
1
Алиссон
ВР
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
1
Алиссон
ВР
1
Витезслав Ярош
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Остались в запасе
40
Джастин Ляком
ВР
16
Алекс Домингес
ВР
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Кевин Кебен
ЦЗ
10
Денис Генро
АП
11
Мамади Бангре
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Ливерпуль - Тулуза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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