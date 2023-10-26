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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брайтон - Аякс
Брайтон - Аякс: обзор матча 26 октября 2023
Брайтон
26.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 3 тур
2 : 0
Завершен
Аякс
42'
Ж. Педро
53'
А. Фати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Аякс
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Я. Паул ван Хеке
85'
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Милнер
85'
75'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Бробби
75'
Замена
С. Фос
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Э. Фергюсон
️️️️
Ж. Педро
75'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
64'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
А. Фати
64'
60'
Замена
М. Годтс
️️️️
С. Бергейс
60'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
Б. Тахирович
ГОЛ! 2:0!
А. Фати
Пас отдал
С. Адингра
53'
46'
Замена
К. Хлинссон
️️️️
К. Форбш
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
К. Митома
42'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
31'
Желтая карточка
К. Митома
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
22
Каору Митома
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Брайтон
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
5
Данк
6
ван Хеке
34
Велтман
20
Милнер
13
Гросс
6
Гилмор
31
Фати
22
Митома
7
Адингра
9
Педро
4-3-2-1
1
Рамай
3
Гаеи
6
Шутало
21
Хато
3
Соса
4
Тахирович
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Форбш
9
Бробби
6
ван Хеке
4
Уэбстер
4
Уэбстер
6
ван Хеке
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
20
Милнер
81
Дауд
81
Дауд
20
Милнер
31
Фати
10
Буонанотте
10
Буонанотте
31
Фати
9
Педро
11
Фергюсон
11
Фергюсон
9
Педро
34
Бергвейн
55
Фос
55
Фос
34
Бергвейн
4
Тахирович
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
4
Тахирович
9
Форбш
14
Хлинссон
14
Хлинссон
9
Форбш
23
Бергейс
22
Годтс
22
Годтс
23
Бергейс
9
Бробби
29
Акпом
29
Акпом
9
Бробби
Остались в запасе
Брайтон
Аякс
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
38
Том МакГилл
ВР
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
10
Адам Лаллана
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
47
Тристан Гуджер
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Брайтон - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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