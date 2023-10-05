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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Юнион СЖ
Ливерпуль - Юнион СЖ: обзор матча 05 октября 2023
Ливерпуль
05.10.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, группа E, 2 тур
2 : 0
Завершен
Юнион СЖ
44'
Р. Гравенберх
90+2'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Юнион СЖ
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
90'
+2
86'
Замена
Р. Сайкс
️️️️
К. Мак Аллистер
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Р. Гравенберх
79'
76'
Замена
Н. Садики
️️️️
Ш. Ванхутте
76'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Л. Амани
68'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
К. Терхо
68'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
63'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Нуньес
46'
Замена
К. Джонс
️️️️
М. Салах
46'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
В. Эндо
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гравенберх
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Бен Доук
ПВ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
16
Конате
4
Куанса
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
8
Гравенберх
20
Жота
10
Эллиот
10
Салах
29
Нуньес
4-1-2-1-2
49
Морис
5
Мак Аллистер
16
Берджесс
28
Мачида
17
Кастро-Монтес
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
17
Терхо
9
Нильссон
9
Амура
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
10
Салах
21
Джонс
21
Джонс
10
Салах
3
Эндо
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
3
Эндо
8
Гравенберх
8
Собослаи
8
Собослаи
8
Гравенберх
29
Нуньес
14
Диас
14
Диас
29
Нуньес
34
Ванхутте
27
Садики
27
Садики
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
26
Сайкс
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
10
Амани
20
Расмуссен
20
Расмуссен
10
Амани
17
Терхо
94
Лапуссен
94
Лапуссен
17
Терхо
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
Остались в запасе
Ливерпуль
Юнион СЖ
1
Витезслав Ярош
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Бен Доук
ПВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
34
Максим Венссенс
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Ливерпуль - Юнион СЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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