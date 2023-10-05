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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ракув - Штурм
Ракув - Штурм: обзор матча 05 октября 2023
Ракув
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа D, 2 тур
0 : 1
Завершен
Штурм
24'
В. Бевинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Штурм
88'
Желтая карточка
Б. Силва Тейшейра
88'
Замена
Х. Серрано
️️️️
А. Прасс
Замена
Б. Новак
️️️️
Я. Папаниколау
86'
76'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
О. Китеишвили
76'
Замена
С. Джатта
️️️️
Ш. Влодарчик
Замена
Г. Берггрен
️️️️
С. Киттель
75'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
75'
63'
Замена
М. Саркария
️️️️
В. Бевинг
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Кебула
59'
Желтая карточка
Ф. Тудор
48'
35'
Желтая карточка
А. Данте
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Бевинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
5
Густав Берггрен
ОП
8
Бен Ледерман
ЦП
27
Бартош Новак
АП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
Штурм
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
3-5-1-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Папаниколау
10
Кочергин
95
Плавсич
8
Киттель
7
Тудор
77
Кебула
9
Пясецки
3-2-3-1-1
37
Шерпен
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
44
Данте
25
Хирлендер
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
17
Влодарчик
8
Киттель
5
Берггрен
5
Берггрен
8
Киттель
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
5
Папаниколау
27
Новак
27
Новак
5
Папаниколау
77
Кебула
10
Йебоа
10
Йебоа
77
Кебула
22
Прасс
42
Серрано
42
Серрано
22
Прасс
11
Бевинг
11
Саркария
11
Саркария
11
Бевинг
8
Китеишвили
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
8
Китеишвили
17
Влодарчик
20
Джатта
20
Джатта
17
Влодарчик
Остались в запасе
Ракув
Штурм
99
Антонис Цифцис
ВР
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
Остались в запасе
43
Henry Obi
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
14
Томи Хорват
ЦП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Ракув - Штурм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
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