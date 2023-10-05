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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Спарта
Бетис - Спарта: обзор матча 05 октября 2023
Бетис
05.10.2023, четверг, 19:45
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
9'
А. Диао
79'
Иско
3'
В. Бирманчевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Спарта
Желтая карточка
Абнер
90'
+2
Замена
Э. Бельерин
️️️️
А. Диао
85'
80'
Замена
А. Карабец
️️️️
Л. Гараслин
80'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
Я. Кухта
ГОЛ! 2:1!
Иско
Пас отдал
Г. Родригес
79'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
75'
68'
Замена
Я. Пешек
️️️️
В. Бирманчевич
68'
Замена
Л. Садилек
️️️️
К. Лячи
60'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Т. Виснер
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
60'
Желтая карточка
А. Руйбаль
58'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
46'
Замена
А. Перес
️️️️
Э. Абде
46'
45'
+5
Желтая карточка
В. Бирманчевич
Желтая карточка
А. Диао
45'
+4
15'
Желтая карточка
Л. Гараслин
Желтая карточка
Г. Родригес
11'
ГОЛ! 1:1!
А. Диао
9'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Бирманчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
20
Казим Лячи
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
28
Дани Перес
АП
10
Родри
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Спарта
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
42
Войтех Ворел
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
21
Рока
10
Карвалью
2
Родригес
10
Эз Абде
22
Иско
24
Руйбаль
7
Иглесиас
11
Диао
3-1-2-3-1
1
Виндаль
4
Серенсен
28
Виснер
27
Панак
37
Крейчи
20
Лячи
6
Кайринен
7
Бирманчевич
10
Гараслин
11
Ринеш
7
Кухта
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
11
Диао
2
Бельерин
2
Бельерин
11
Диао
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Эз Абде
22
Перес
22
Перес
10
Эз Абде
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
28
Виснер
23
Пресиадо
23
Пресиадо
28
Виснер
10
Гараслин
9
Карабец
9
Карабец
10
Гараслин
7
Бирманчевич
10
Пешек
10
Пешек
7
Бирманчевич
20
Лячи
18
Садилек
18
Садилек
20
Лячи
7
Кухта
33
Олатунжи
33
Олатунжи
7
Кухта
Остались в запасе
Бетис
Спарта
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
28
Дани Перес
АП
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
30
Фран Вьейтес
ВР
30
Кике Фернандес
ОП
39
Гинес Сорроче
ЦП
28
Дани Перес
АП
10
Родри
АП
Остались в запасе
41
Мартин Витик
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Бетис - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
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