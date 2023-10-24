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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Реал Сосьедад
Бенфика - Реал Сосьедад: обзор матча 24 октября 2023
Бенфика
24.10.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
63'
Б. Мендес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Реал Сосьедад
90'
+2
Замена
М. Чо
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Шикинью
️️️️
А. Бах
82'
Желтая карточка
Х. Бернат
77'
76'
Замена
А. Захарян
️️️️
А. Барренечеа
76'
Замена
К. Фернандес Луна
️️️️
Т. Кубо
75'
Желтая карточка
М. Мерино
71'
Желтая карточка
А. Элустондо
70'
Замена
А. Элустондо
️️️️
Х. Траоре
Замена
Т. Гувейя
️️️️
Д. Нерес
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
Б. Мендес
Пас отдал
А. Барренечеа
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Юрасек
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Тиагу Гувейя
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
23
Арсен Захарян
АП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Трубин
39
Юрасек
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
14
Эушнес
23
Мариу
87
Невеш
7
Нерес
9
Муса
27
Рафа
4-2-3-1
1
Ремиро
14
Траоре
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
14
Кубо
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
10
Мендес
39
Юрасек
24
Бернат
24
Бернат
39
Юрасек
6
Бах
22
Шикинью
22
Шикинью
6
Бах
7
Нерес
7
Гувейя
7
Гувейя
7
Нерес
14
Траоре
6
Элустондо
6
Элустондо
14
Траоре
7
Барренечеа
23
Захарян
23
Захарян
7
Барренечеа
14
Кубо
14
Фернандес Луна
14
Фернандес Луна
14
Кубо
10
Оярсабаль
50
Чо
50
Чо
10
Оярсабаль
Остались в запасе
Бенфика
Реал Сосьедад
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
11
Йон Магунаселайя
АП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Бенфика - Реал Сосьедад
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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