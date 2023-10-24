Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Зальцбург
Интер - Зальцбург: обзор матча 24 октября 2023
Интер
24.10.2023, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа D, 3 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
19'
А. Санчес
64'
Х. Чалханоглу (П)
57'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Зальцбург
85'
Замена
Н. Капалдо
️️️️
Л. Гурна
85'
Замена
А. Форсон
️️️️
О. Глух
Замена
Д. Классен
️️️️
Л. Мартинес
85'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
76'
72'
Замена
К. Конате
️️️️
М. Бидструп
72'
Замена
Д. Нене
️️️️
М. Кьергор
71'
Замена
П. Ратков
️️️️
Р. Шимич
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
65'
Замена
М. Тюрам
️️️️
А. Санчес
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Чалханоглу
64'
57'
ГОЛ! 1:1!
О. Глух
Пас отдал
М. Кьергор
Замена
Н. Барелла
️️️️
Г. Мхитарян
46'
29'
Желтая карточка
Л. Гурна
Желтая карточка
Г. Мхитарян
28'
23'
Желтая карточка
Р. Шимич
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Фраттези
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
37
Амар Дедич
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Зальцбург
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
17
Аманква Форсон
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
30
Аугусто
6
де Врей
95
Бастони
28
Павар
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
24
Дюмфрис
4
Санчес
10
Мартинес
4-1-2-2-1
30
Шлагер
17
Ульмер
28
Соле
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
24
Сучич
2
Бидструп
14
Кьергор
10
Глух
9
Шимич
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
18
Классен
18
Классен
10
Мартинес
4
Санчес
9
Тюрам
9
Тюрам
4
Санчес
29
Гурна
24
Капалдо
24
Капалдо
29
Гурна
10
Глух
17
Форсон
17
Форсон
10
Глух
14
Кьергор
45
Нене
45
Нене
14
Кьергор
9
Шимич
10
Ратков
10
Ратков
9
Шимич
2
Бидструп
19
Конате
19
Конате
2
Бидструп
Остались в запасе
Интер
Зальцбург
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
Остались в запасе
32
Йонас Крамри
ВР
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Зальцбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Зальцбург
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
1
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:07
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Манчестер Сити» может избавиться от Доннаруммы
12:56
1
Роналдо – об уходе из «Барсы» в «Интер»: «Они предложили зарплату в четыре раза больше»
12:24
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
Вчера, 10:07
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Зальцбург» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Арарата-Армения» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+