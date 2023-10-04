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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Барселона
Порту - Барселона: обзор матча 04 октября 2023
Порту
04.10.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
45+1'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Барселона
90'
+3
Вторая желтая
Гави
86'
Желтая карточка
С. Роберто
Замена
И. Хайме
️️️️
Галено
85'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Ж. Мариу
85'
Замена
Д. Намасо
️️️️
М. Тареми
85'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
А. Варела
85'
80'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Л. Ямаль
69'
Замена
С. Роберто
️️️️
О. Ромеу
Замена
Эванилсон
️️️️
Р. Бару
64'
51'
Желтая карточка
Ж. Феликс
47'
Желтая карточка
Ж. Кунде
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
И. Гюндоган
37'
Желтая карточка
Гави
34'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Р. Левандовски
28'
Желтая карточка
Р. Араухо
Желтая карточка
Ф. Кардосо
28'
13'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
13
Галено
ЛВ
22
Алан Варела
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
24
Иван Хайме
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
7
Франсишку Консейсау
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-2-1-2-1
99
Кошта
18
Венделл
15
Кардосо
6
Карму
17
Мариу
22
Варела
46
Эустакиу
28
Бару
13
Галено
11
Пепе
9
Тареми
4-3-1-2
1
тер Стеген
2
Канселу
23
Кунде
33
Араухо
3
Бальде
21
Ромеу
6
Гави
20
Гюндоган
10
Ямаль
79
Феликс
9
Левандовски
17
Мариу
6
Гонсалес
6
Гонсалес
17
Мариу
13
Галено
24
Хайме
24
Хайме
13
Галено
22
Варела
7
Консейсау
7
Консейсау
22
Варела
9
Тареми
3
Намасо
3
Намасо
9
Тареми
28
Бару
9
Эванилсон
9
Эванилсон
28
Бару
21
Ромеу
6
Роберто
6
Роберто
21
Ромеу
10
Ямаль
3
Алонсо
3
Алонсо
10
Ямаль
9
Левандовски
14
Торрес
14
Торрес
9
Левандовски
Остались в запасе
Порту
Барселона
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
3
Хорхе Санчес
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
10
Андре Франку
АП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Порту - Барселона
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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