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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Антверпен - Шахтер
Антверпен - Шахтер: обзор матча 04 октября 2023
Антверпен
04.10.2023, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
3'
А. Муджа
33'
М. Баликвиша
48'
Д. Сикан
71'
Я. Ракицкий
76'
Д. Сикан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Шахтер
Пенальти не реализован!
Т. Алдервейрелд
90'
+7
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
90'
+1
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
А. Муджа
87'
87'
Замена
М. Швед
️️️️
Д. Сикан
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Кейта
83'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
О. Вейндал
83'
82'
Желтая карточка
Д. Сикан
76'
ГОЛ! 2:3!
Д. Сикан
Пас отдал
Е. Назарина
Замена
А. Валенсия
️️️️
Ю. Эккеленкамп
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
Я. Ракицкий
66'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
48'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сикан
Желтая карточка
В. Янссен
37'
36'
Желтая карточка
Е. Конопля
ГОЛ! 2:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
А. Вермерен
33'
Желтая карточка
М. Кейта
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Муджа
Пас отдал
А. Вермерен
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
9
Джордж Иленихена
ЦФ
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
5
Вейндал
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-1-2-2-1
31
Ризнык
22
Конопля
44
Ракицкий
22
Матвиенко
16
Азарови
27
Степаненко
29
Назарина
8
Крыськив
21
Зубков
10
Судаков
14
Сикан
16
Кейта
80
Юсуф
80
Юсуф
16
Кейта
7
Муджа
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
7
Муджа
32
Эккеленкамп
14
Валенсия
14
Валенсия
32
Эккеленкамп
5
Вейндал
9
Иленихена
9
Иленихена
5
Вейндал
14
Сикан
9
Швед
9
Швед
14
Сикан
Остались в запасе
Антверпен
Шахтер
1
Ортвен Де Вольф
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Джирано Керк
ПВ
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
7
Алексей Кащук
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Антверпен - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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