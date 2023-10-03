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ПСВ - Севилья

03.10.2023, Вторник, 22:00 мск Лига чемпионов, 2 тур ПСВ - Севилья
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
ответный матч		 23 февраля, четверг 20:45 ПСВ 2:0 Севилья
Лига Европы (2022/2023)
1/16 финала
первый матч		 16 февраля, четверг 23:00 Севилья 3:0 ПСВ
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