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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Интер
Реал Сосьедад - Интер: обзор матча 20 сентября 2023
Реал Сосьедад
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Интер
4'
Б. Мендес
87'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Интер
Желтая карточка
И. Субельдия
90'
+6
Желтая карточка
Х. Траоре
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Фраттези
Замена
Х. Пачеко
️️️️
Б. Мендес
85'
76'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
С. де Врей
Замена
А. Одриосола
️️️️
Т. Кубо
72'
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
72'
Желтая карточка
М. Мерино
71'
71'
Желтая карточка
Д. Фраттези
70'
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
А. Муньос
️️️️
К. Тирни
62'
Замена
М. Чо
️️️️
А. Барренечеа
62'
61'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
55'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
55'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
К. Асллани
55'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Арнаутович
13'
Желтая карточка
К. Асллани
ГОЛ! 1:0!
Б. Мендес
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
6
Умар Садик
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
63
Тирни
24
Ле Норман
5
Субельдия
14
Траоре
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
14
Кубо
10
Мендес
4-1-3-2
1
Зоммер
28
Павар
95
Бастони
6
де Врей
30
Аугусто
8
Асллани
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
7
Арнаутович
63
Тирни
3
Муньос
3
Муньос
63
Тирни
10
Мендес
16
Пачеко
16
Пачеко
10
Мендес
14
Кубо
20
Одриосола
20
Одриосола
14
Кубо
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
50
Чо
50
Чо
7
Барренечеа
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
8
Асллани
16
Фраттези
16
Фраттези
8
Асллани
7
Арнаутович
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Арнаутович
22
Мхитарян
4
Санчес
4
Санчес
22
Мхитарян
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Интер
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Арсен Захарян
АП
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Реал Сосьедад - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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