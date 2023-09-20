Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - ПСВ
Арсенал - ПСВ: обзор матча 20 сентября 2023
Арсенал
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
4 : 0
Завершен
ПСВ
8'
Б. Сака
20'
Л. Троссард
38'
Г. Жезус
70'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - ПСВ
90'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
87'
Желтая карточка
Й. Схаутен
80'
Желтая карточка
М. Тилльман
77'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Н. Ланг
76'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Белла Кочап
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Райс
76'
ГОЛ! 4:0!
М. Эдегор
Пас отдал
Р. Нелсон
70'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
69'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Жезус
69'
66'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Сайбари
66'
Замена
И. Лосано
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Т. Томиясу
️️️️
А. Зинченко
58'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Л. Троссард
58'
47'
Желтая карточка
О. Боскальи
Желтая карточка
Б. Уайт
43'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Л. Троссард
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
Пас отдал
Б. Сака
20'
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-3-2
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
19
Троссард
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
29
Хаверц
4-4-1-1
44
Бенитес
8
Дест
21
Боскальи
4
Тезе
17
Белла Кочап
25
Верман
34
Сайбари
70
Ланг
22
Схаутен
11
Бакайоко
26
де Йонг
47
Зинченко
5
Томиясу
5
Томиясу
47
Зинченко
41
Райс
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
41
Райс
9
Жезус
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
9
Жезус
7
Сака
20
Виейра
20
Виейра
7
Сака
19
Троссард
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Троссард
17
Белла Кочап
5
Рамальо
5
Рамальо
17
Белла Кочап
34
Сайбари
10
Тилльман
10
Тилльман
34
Сайбари
11
Бакайоко
11
Лосано
11
Лосано
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
70
Ланг
11
Вертессен
11
Вертессен
70
Ланг
Остались в запасе
Арсенал
ПСВ
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
1
Карл Хейн
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
20
Гус Тил
АП
11
Айзек Бабади
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Арсенал - ПСВ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
ПСВ
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
09:25
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
АПЛ: шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» на победу в матче 12-го тура
09:33
«Арсенал» нацелился на преемника Месси в сборной Аргентины
Вчера, 22:53
Глеб определил главных фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 18:00
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
26 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Хабиб побывал на матче Лиги чемпионов
09:25
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+