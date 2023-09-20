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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Ланс
Севилья - Ланс: обзор матча 20 сентября 2023
Севилья
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
9'
Л. Окампос
24'
А. Фульини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Ланс
90'
Желтая карточка
М. Айдара
85'
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Машадо
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Санчес
80'
Замена
М. Диас
️️️️
Ю. Эн-Несири
80'
76'
Замена
А. Томассон
️️️️
А. Фульини
Замена
Сусо
️️️️
И. Ракитич
74'
Желтая карточка
Л. Окампос
73'
71'
Замена
А. Диуф
️️️️
Н. Менди
71'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
Желтая карточка
С. Рамос
70'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Э. Ламела
63'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Д. Соу
63'
Желтая карточка
Н. Гудель
37'
30'
Желтая карточка
А. Фульини
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Фульини
18'
Желтая карточка
Б. Самба
17'
Желтая карточка
Ф. Сотока
14'
Желтая карточка
Ф. Медина
ГОЛ! 1:0!
Л. Окампос
Пас отдал
И. Ракитич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
26
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
2-1-4-2-1
13
Дмитрович
17
Педроса
93
Рамос
5
Фернандо
26
Гудель
24
Санчес
97
Соу
11
Ракитич
7
Окампос
9
Ламела
21
Эн-Несири
4-1-2-1-2
30
Самба
4
Дансо
24
Гради
2
Медина
20
Машадо
99
Самед
10
Фульини
6
Менди
95
Франковски
11
Ваи
7
Сотока
24
Санчес
16
Навас
16
Навас
24
Санчес
97
Соу
34
Сумаре
34
Сумаре
97
Соу
11
Ракитич
10
Сусо
10
Сусо
11
Ракитич
9
Ламела
11
Лукебакио
11
Лукебакио
9
Ламела
21
Эн-Несири
9
Диас
9
Диас
21
Эн-Несири
20
Машадо
21
Айдара
21
Айдара
20
Машадо
6
Менди
20
Диуф
20
Диуф
6
Менди
10
Фульини
28
Томассон
28
Томассон
10
Фульини
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
Остались в запасе
Севилья
Ланс
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
16
Янник Пандор
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Ланс
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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