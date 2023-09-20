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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Юнайтед
Бавария - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 сентября 2023
Бавария
20.09.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
4 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
Л. Сане
32'
С. Гнабри
53'
Г. Кейн (П)
90+2'
М. Тель
49'
Р. Хойлунд
88'
Каземиро
90+4'
Каземиро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Манчестер Юнайтед
90'
+4
ГОЛ! 4:3!
Каземиро
Пас отдал
Б. Фернандеш
ГОЛ! 4:2!
М. Тель
Пас отдал
Й. Киммих
90'
+2
88'
ГОЛ! 3:2!
Каземиро
Пас отдал
А. Марсьяль
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Г. Кейн
87'
Замена
М. Тель
️️️️
Л. Сане
87'
81'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Ф. Пельистри
81'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
75'
69'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
К. Эриксен
Замена
К. Коман
️️️️
С. Гнабри
63'
62'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
Л. Горецка
62'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Кейн
53'
49'
ГОЛ! 2:1!
Р. Хойлунд
Пас отдал
М. Рэшфорд
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Д. Мусиала
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Г. Кейн
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ПЗ
27
Леон Горецка
ОП
6
Йозуа Киммих
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
7
Серж Гнабри
ЛФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
10
Лерой Сане
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
9
Маркус Рэшфорд
ЛФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
28
Факундо Пельистри
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бавария
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
1
Радек Витек
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
11
Омари Форсон
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Даниэл Гор
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-3
26
Ульрайх
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
27
Лаймер
27
Горецка
6
Киммих
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Кейн
10
Сане
4-1-2-3
24
Онана
2
Далот
29
Линделеф
6
Мартинес
3
Регилон
5
Каземиро
24
Эриксен
8
Фернандеш
28
Пельистри
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
9
Кейн
13
Мюллер
13
Мюллер
9
Кейн
10
Сане
11
Тель
11
Тель
10
Сане
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
24
Эриксен
8
Мактоминей
8
Мактоминей
24
Эриксен
28
Пельистри
17
Гарначо
17
Гарначо
28
Пельистри
19
Хойлунд
9
Марсьяль
9
Марсьяль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Юнайтед
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
1
Радек Витек
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Омари Форсон
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Даниэль Перец
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
1
Радек Витек
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
11
Омари Форсон
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
16
Даниэл Гор
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Бавария - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Альянц Арена
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