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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет (мол) - Россия
Египет (мол) - Россия: обзор матча 07 сентября 2023
Египет (мол)
07.09.2023, четверг, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
7'
Б. Мажар
46'
С. Оганесян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Египет (мол) - Россия
82'
Замена
Е. Погостнов
️️️️
В. Литвинов
82'
Замена
Д. Денисов
️️️️
Д. Хлусевич
Замена
М. Гехад
️️️️
М. Сабер
78'
Замена
М. Самир
️️️️
М. Эль-Маграби
77'
73'
Замена
И. Вахания
️️️️
А. Лангович
64'
Замена
В. Шитов
️️️️
Т. Мусаев
Замена
А. Сайед
️️️️
А. Эид
63'
63'
Замена
В. Мелехин
️️️️
В. Александров
58'
Желтая карточка
В. Литвинов
53'
Желтая карточка
А. Лангович
46'
ГОЛ! 1:1!
С. Оганесян
Замена
М. Хамди
️️️️
Б. Мажар
46'
46'
Замена
Н. Салтыков
️️️️
Д. Кузнецов
46'
Замена
С. Оганесян
️️️️
Д. Прохин
46'
Замена
Я. Михайлов
️️️️
Я. Гладышев
46'
Замена
К. Кравцов
️️️️
Д. Васильев
46'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
А. Коваленко
41'
Желтая карточка
А. Коваленко
Желтая карточка
А. Эид
41'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мажар
Пас отдал
М. Сабер
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет (мол)
13
Мохамед Сеха
ВР
22
Атем Мохамед
ЛЗ
3
Мохамед Эль-Маграби
ЦЗ
15
Мохамед Тарек
ЦЗ
24
Ахмед Эид
ПЗ
14
Ахмед Атеф
ЛВ
15
Ахмед Кука
ОП
17
Мохамед Шехата
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
25
Рафаат Халиль
ПВ
24
Билал Мажар
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Микале
Россия
12
Станислав Агкацев
ВР
23
Данила Прохин
ЦЗ
5
Андрей Лангович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
50
Даниил Кузнецов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
46
Вячеслав Литвинов
ОП
38
Дмитрий Васильев
ЦП
18
Александр Коваленко
АП
9
Тамерлан Мусаев
ЦФ
21
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Египет (мол)
16
Али Эль-Габри
ВР
20
Мохамед Самир
ЦЗ
2
Омар Файед
ЦЗ
25
Халед Авад
ПЗ
24
Ахмед Сайед
ПЗ
0
Мохамед Хамди
ЛВ
6
Махмуд Гехад
ОП
8
Араби Бадр
ОП
11
Ахмед Фаузи
ОП
19
Али Зазаа
ЦП
30
Ахмед Надер Хаваш
ПВ
10
Мостафа Саад
ПВ
22
Абдельрахман Атеф
ЦФ
Россия
49
Владислав Тороп
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Егор Погостнов
ЦЗ
2
Илья Вахания
ПЗ
13
Даниил Денисов
ПЗ
48
Никита Салтыков
ЛВ
34
Кирилл Кравцов
ОП
32
Никита Ермаков
АП
33
Ярослав Михайлов
АП
45
Степан Оганесян
ПВ
35
Владислав Шитов
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Сеха
22
Мохамед
3
Эль-Маграби
15
Тарек
24
Эид
15
Кука
17
Шехата
14
Атеф
21
Сабер
25
Халиль
24
Мажар
3-3-1-1-2
12
Агкацев
23
Прохин
5
Лангович
2
Александров
26
Хлусевич
46
Литвинов
50
Кузнецов
38
Васильев
18
Коваленко
21
Гладышев
9
Мусаев
3
Эль-Маграби
20
Самир
20
Самир
3
Эль-Маграби
24
Эид
24
Сайед
24
Сайед
24
Эид
21
Сабер
6
Гехад
6
Гехад
21
Сабер
24
Мажар
0
Хамди
0
Хамди
24
Мажар
18
Коваленко
32
Ермаков
32
Ермаков
18
Коваленко
5
Лангович
2
Вахания
2
Вахания
5
Лангович
26
Хлусевич
13
Денисов
13
Денисов
26
Хлусевич
38
Васильев
34
Кравцов
34
Кравцов
38
Васильев
2
Александров
4
Мелехин
4
Мелехин
2
Александров
21
Гладышев
33
Михайлов
33
Михайлов
21
Гладышев
23
Прохин
45
Оганесян
45
Оганесян
23
Прохин
46
Литвинов
43
Погостнов
43
Погостнов
46
Литвинов
9
Мусаев
35
Шитов
35
Шитов
9
Мусаев
50
Кузнецов
48
Салтыков
48
Салтыков
50
Кузнецов
Остались в запасе
Египет (мол)
Россия
25
Халед Авад
ПЗ
16
Али Эль-Габри
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
22
Абдельрахман Атеф
ЦФ
8
Араби Бадр
ОП
11
Ахмед Фаузи
ОП
19
Али Зазаа
ЦП
30
Ахмед Надер Хаваш
ПВ
10
Мостафа Саад
ПВ
Главный тренер
Рожерио Микале
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
25
Халед Авад
ПЗ
16
Али Эль-Габри
ВР
2
Омар Файед
ЦЗ
22
Абдельрахман Атеф
ЦФ
8
Араби Бадр
ОП
11
Ахмед Фаузи
ОП
19
Али Зазаа
ЦП
30
Ахмед Надер Хаваш
ПВ
10
Мостафа Саад
ПВ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Рожерио Микале
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Египет (мол) - Россия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Египет (мол)
Олимпиада, Матч за 3-е место
Египет (мол)
0 : 6
08.08.2024
Марокко (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
3 : 1
05.08.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Египет (мол)
2 : 1
02.08.2024
Парагвай (мол)
Олимпиада, 3 тур
Испания (мол)
1 : 2
30.07.2024
Египет (мол)
Олимпиада, 2 тур
Узбекистан (мол)
0 : 1
27.07.2024
Египет (мол)
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Стадион Суэц
Где смотреть матч:
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