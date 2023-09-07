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Египет (мол.) - Россия

07.09.2023, Четверг, 19:00 мск Суэц, стадион Стадион Суэц Товарищеские матчи. Сборные Египет (мол.) - Россия
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Матч начнется в 19:00 мск
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