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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Ботошани
Волунтари - Ботошани: обзор матча 17 июля 2023
Волунтари
17.07.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ботошани
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волунтари - Ботошани
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Ботошани
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
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Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
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2022.09.13 15:24
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Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму
2022.09.13 15:24
Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»
2022.09.13 13:46
«Сочи» подписал контракт с Марко Дуганджичем
2020.10.14 12:31
2
Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу
2018.01.18 18:51
1
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