Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Фарул
Университатя Клуж - Фарул: обзор матча 28 февраля 2024
Университатя Клуж
28.02.2024, среда, 19:30
Румыния. Лига I, 28 тур
1 : 0
Завершен
Фарул
33'
Д. Нистор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Фарул
90'
+5
Вторая желтая
К. Ганя
Замена
M. Fossati
️️️️
G. Simion
90'
+2
Желтая карточка
Б. Митря
81'
79'
Желтая карточка
К. Ганя
71'
Замена
I. Cojocaru
️️️️
C. Grameni
Замена
F. Anselmo
️️️️
Д. Попа
71'
Замена
K. Doukoure
️️️️
А. Рогулич
68'
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
R. Silaghi
68'
63'
Желтая карточка
D. Dussaut
62'
Замена
R. Deaconu
️️️️
К. Боли
62'
Замена
R.
️️️️
К. Будеску
53'
Замена
D. Dussaut
️️️️
I. Larie
53'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
ГОЛ! 1:0!
Д. Нистор
Пас отдал
Д. Попа
33'
22'
Желтая карточка
C. Grameni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
11
Роджер
АП
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
30
Federico Anselmo
ЦФ
21
Marco Fossati
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
90
Александру Стоян
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
2-3-1-4
33
5
Масоэро
3
Митря
7
10
Нистор
44
Рогулич
11
Роджер
27
Кипчиу
98
94
Бик
29
Попа
3-2-1-1-3
1
17
17
Попеску
5
Кейруш
39
Боли
25
Кики
8
10
Будеску
8
11
Ганя
11
Мунтяну
44
Рогулич
17
17
44
Рогулич
7
17
17
7
29
Попа
30
30
29
Попа
98
21
21
98
17
94
94
17
39
Боли
70
70
39
Боли
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
10
Будеску
9
9
10
Будеску
8
27
27
8
Остались в запасе
Университатя Клуж
Фарул
23
Пламен Илиев
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
34
Ştefan Muşat
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
90
Александру Стоян
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
23
Пламен Илиев
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
11
Валентин Джордже
ЦП
23
Marco Rus
ЦП
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
90
Александру Стоян
ЦФ
79
Iustin Doicaru
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Университатя Клуж - Фарул
1
1
3
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
412
537
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 1
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Новости команд
Все
Университатя Клуж
Фарул
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА во второй раз в сезоне сделал «1+1» в чемпионате Румынии
11 августа
«Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+