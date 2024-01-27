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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - Рапид
Динамо Бухарест - Рапид: обзор матча 27 января 2024
Динамо Бухарест
27.01.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 23 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
45+1'
H. Abdallah
44'
J. Papeau
90'
B. Burmaz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - Рапид
90'
+5
Желтая карточка
М. Айоани
90'
+4
Желтая карточка
P. Iacob
90'
ГОЛ! 1:2!
B. Burmaz
Пас отдал
C. Sapunaru
86'
Замена
К. Сони
️️️️
А. Ррахмани
85'
Желтая карточка
J. Papeau
Желтая карточка
J. Homawoo
80'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Д. Политик
78'
Замена
D. Iglesias
️️️️
Д. Павичич
78'
Замена
C. Costin
️️️️
G.
73'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
C. Ilic
67'
Замена
P. Neagu
️️️️
Г. Грегориу
67'
63'
Замена
Р. Оайдэ
️️️️
Д. Джокович
63'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
Ф. Хасани
53'
Замена
B. Burmaz
️️️️
К. Браун
53'
Замена
A. Borza
️️️️
O. El Sawy
ГОЛ! 1:1!
H. Abdallah
Пас отдал
C. Ilic
45'
+1
44'
ГОЛ! 0:1!
J. Papeau
Пас отдал
O. El Sawy
24'
Желтая карточка
Д. Джокович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
14
Дарко Велкоски
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
(К)
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
77
J. Papeau
ЦП
42
Omar El Sawy
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
8
Флорент Хасани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Динамо Бухарест
39
Дориан Райлеан
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
27
P. Neagu
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
10
A. Ionita II
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
26
Рэзван Оайдэ
ЦП
10
Кевин Сони
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
4-4-2
25
5
Лукас
2
31
24
14
Велкоски
24
Павичич
20
Политик
16
11
9
Грегориу
3-2-3-2
16
Айоани
22
6
25
47
Браун
19
77
42
88
Джокович
8
Хасани
7
Ррахмани
9
Грегориу
27
27
9
Грегориу
20
Политик
17
Миланов
17
Миланов
20
Политик
24
Павичич
10
10
24
Павичич
2
98
98
2
16
8
Гнаоре
8
Гнаоре
16
42
24
24
42
88
Джокович
26
Оайдэ
26
Оайдэ
88
Джокович
7
Ррахмани
10
Сони
10
Сони
7
Ррахмани
8
Хасани
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
8
Хасани
47
Браун
11
11
47
Браун
Остались в запасе
Динамо Бухарест
Рапид
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
22
A. Bani
ЦП
39
Дориан Райлеан
ВР
23
Răzvan Patriche
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
10
A. Ionita II
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
13
Драгош Григоре
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Динамо Бухарест - Рапид
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
10
18
Офсайды
4
2
Количество передач
361
401
Сейвы
2
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Gaman, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
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