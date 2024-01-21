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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Фарул
Университатя - Фарул: обзор матча 21 января 2024
Университатя
21.01.2024, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 22 тур
1 : 2
Завершен
Фарул
36'
А. Крету
15'
R.
43'
Л. Мунтяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Фарул
89'
Желтая карточка
Л. Мунтяну
Замена
M. Danciu
️️️️
С. Байарам
79'
72'
Замена
L. Banu
️️️️
I. Vina
72'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
Замена
М. Кэпэцынэ
️️️️
А. Иван
65'
Замена
П. Сойри
️️️️
Ш. Влэдою
65'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
65'
57'
Замена
К. Ганя
️️️️
R.
57'
Замена
Д. Кики
️️️️
Н. Григорян
Замена
L. Houri
️️️️
A. Mateiu
57'
43'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мунтяну
Пас отдал
Н. Григорян
Желтая карточка
С. Байарам
42'
ГОЛ! 1:1!
А. Крету
36'
15'
ГОЛ! 0:1!
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
10
Стефан Байарам
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
30
Нарек Григорян
ПВ
8
I. Vina
ЦФ
12
Enes Sali
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
9
George Cîmpanu
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
14
Драгош Неделку
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
3
Мальдонадо
4
Крету
10
Байарам
28
Митрица
2
Влэдою
8
9
Иван
7
3-2-1-4
16
Айоани
94
5
Кейруш
39
Боли
17
17
Попеску
30
Григорян
11
Мунтяну
9
12
8
2
Влэдою
23
Сойри
23
Сойри
2
Влэдою
9
Иван
16
Кэпэцынэ
16
Кэпэцынэ
9
Иван
8
33
33
8
10
Байарам
37
37
10
Байарам
7
9
Маркович
9
Маркович
7
30
Григорян
25
Кики
25
Кики
30
Григорян
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
80
80
8
18
18
8
9
11
Ганя
11
Ганя
9
Остались в запасе
Университатя
Фарул
91
Давид Лазар
ВР
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
9
George Cîmpanu
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
34
Ştefan Muşat
ВР
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
32
Denis Benga
ЦЗ
11
Stefan Bana
ЦП
9
George Cîmpanu
ЦФ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Университатя - Фарул
1
1
Всего ударов по воротам
21
16
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
4
Нарушения
17
9
Офсайды
1
3
Количество передач
504
382
Сейвы
4
7
Точность передач %
80
73
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Ион Облеменко
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