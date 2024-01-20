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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Динамо Бухарест
Петролул - Динамо Бухарест: обзор матча 20 января 2024
Петролул
20.01.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 22 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бухарест
80'
Жаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Динамо Бухарест
Желтая карточка
С. Ханка
90'
+5
Замена
L. Dumitriu
️️️️
S. Doua
90'
+3
Желтая карточка
M. Huja
89'
ГОЛ! 1:0!
Жаир
Пас отдал
S. Doua
80'
79'
Замена
N. Roşu
️️️️
Г. Грегориу
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
79'
Замена
I. Raducan
️️️️
А. Муси
79'
Замена
A. Ișfan
️️️️
G. Grozav
79'
77'
Желтая карточка
J. Homawoo
73'
Замена
A. Irimia
️️️️
C. Ilic
73'
Замена
G.
️️️️
C. Costin
64'
Замена
Л. Гезали
️️️️
D. Iglesias
Замена
С. Ханка
️️️️
J.
64'
Желтая карточка
А. Муси
50'
46'
Замена
Э. Гнаоре
️️️️
H. Abdallah
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
30
Seniko Doua
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
6
Jefferson
ЦП
7
Жаир
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Петролул
35
Andrei Cristian Jercalau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
44
Lucian Dumitriu
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
41
Mario Bratu
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
Динамо Бухарест
2
Gabriel
ЦЗ
20
David Irimia
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
38
Ken Izekor
ЦП
20
Neluț Roşu
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
3-2-3-1-1
38
Зима
2
Мейерс
2
3
4
30
25
6
7
Жаир
7
Муси
7
4-4-2
25
23
24
31
5
Лукас
10
16
24
Павичич
98
11
9
Грегориу
30
44
44
30
25
82
82
25
6
20
Ханка
20
Ханка
6
7
24
24
7
7
Муси
90
90
7
Муси
98
2
2
98
9
Грегориу
20
20
9
Грегориу
11
8
Гнаоре
8
Гнаоре
11
16
98
98
16
10
11
Гезали
11
Гезали
10
Остались в запасе
Петролул
Динамо Бухарест
35
Andrei Cristian Jercalau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
41
Mario Bratu
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
22
A. Bani
ЦП
20
David Irimia
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
35
Andrei Cristian Jercalau
ВР
22
Denis Radu
ЦЗ
41
Mario Bratu
ЦП
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
7
Михай Роман
ЦФ
Остались в запасе
22
A. Bani
ЦП
20
David Irimia
ЦЗ
38
Ken Izekor
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Петролул - Динамо Бухарест
3
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
16
10
Офсайды
5
3
Количество передач
428
448
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
76
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Stadionul Ilie Oană, Ploiesti
Новости команд
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