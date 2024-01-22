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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - Оцелул
Волунтари - Оцелул: обзор матча 22 января 2024
Волунтари
22.01.2024, понедельник, 18:00
Румыния. Лига I, 22 тур
1 : 1
Завершен
Оцелул
80'
Р. Бобоц
11'
J. Cissé
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - Оцелул
90'
+2
Замена
M. Adascalitei
️️️️
V. Jardan
ГОЛ! 1:1!
Р. Бобоц
Пас отдал
Н. Кырнац
80'
77'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
77'
Замена
V. Jardan
️️️️
Ю. Чизотти
61'
Желтая карточка
А. Рушевич
60'
Замена
Ж. Ламейра
️️️️
С. Телеш
60'
Замена
А. Рушевич
️️️️
A. Pop
Желтая карточка
R. Popescu
58'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
Н. Алийи
46'
Замена
R. Popescu
️️️️
D. Andrei
46'
Замена
A. Ciobanu
️️️️
A. Dumiter
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
J. Cissé
Пас отдал
Ш. Бодиштяну
4'
Желтая карточка
С. Телеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
16
Costin Ghiocel
ЦЗ
26
Jonathan Cissé
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
23
Самуэль Телеш
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
19
Robert Mustacă
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
17
Andrei Ciobanu
ЦФ
Оцелул
22
Gabriel Ursu
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
16
Жоау Ламейра
ОП
71
R. Tanasa
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
11
Анес Рушевич
ЦФ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
3-2-1-2
88
Хесус Фернандес
24
5
Армаш
5
Матрикарди
27
Алийи
27
Бобоц
21
77
41
3-3-1-3
32
28
16
26
23
Телеш
92
31
Чизотти
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
27
Алийи
14
Кырнац
14
Кырнац
27
Алийи
8
8
41
17
17
41
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
31
Чизотти
22
22
31
Чизотти
26
26
23
Телеш
16
Ламейра
16
Ламейра
23
Телеш
99
11
Рушевич
11
Рушевич
99
Остались в запасе
Волунтари
Оцелул
10
D. Florea
ЦФ
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
19
Robert Mustacă
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
22
Gabriel Ursu
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
10
D. Florea
ЦФ
22
C. Paz
ЦЗ
31
Октавиан Вылчану
ВР
19
Robert Mustacă
ЦП
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Остались в запасе
22
Gabriel Ursu
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
18
Ștefan Farcaș
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
90
Kehinde Fatai
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Волунтари - Оцелул
1
2
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
11
11
Офсайды
7
5
Количество передач
493
479
Сейвы
1
3
Точность передач %
68
69
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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