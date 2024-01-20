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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Херманнштадт
Университатя Клуж - Херманнштадт: обзор матча 20 января 2024
Университатя Клуж
20.01.2024, суббота, 18:00
Румыния. Лига I, 22 тур
2 : 1
Завершен
Херманнштадт
65'
А. Кипчиу
77'
Д. Попа
62'
А. Мургиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Херманнштадт
87'
Замена
C. Bărbuț
️️️️
А. Мургиа
ГОЛ! 2:1!
Д. Попа
Пас отдал
Д. Нистор
77'
Замена
Б. Вэтэжелу
️️️️
В. Джордже
77'
75'
Замена
P. Petrescu
️️️️
S. Balaure
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
R. Silaghi
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Кипчиу
65'
Замена
K. Doukoure
️️️️
О. Бик
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Мургиа
Пас отдал
D. Paraschiv
Замена
Д. Нистор
️️️️
G. Simion
46'
46'
Замена
D. Paraschiv
️️️️
R. Fonseca
46'
Замена
S. Mino
️️️️
I. Biceanu
44'
Желтая карточка
М. Бутян
Желтая карточка
A. Pițian
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
2
Талиссон
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
7
Robert Silaghi
ЦП
11
Валентин Джордже
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
94
Овидиу Бик
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
5
Florin Bejan
(К)
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
17
Kevin Doukoure
ЦП
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
11
Filip Ilie
ЦФ
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
7
Petrişor Petrescu
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
3-2-5
23
Илиев
2
Талиссон
17
5
Масоэро
7
11
Джордже
98
94
Бик
29
Попа
27
Кипчиу
21
3-3-3
31
16
Бутян
5
51
96
29
98
99
10
Янку
27
98
10
Нистор
10
Нистор
98
7
17
17
7
94
Бик
17
17
94
Бик
11
Джордже
5
Вэтэжелу
5
Вэтэжелу
11
Джордже
96
7
7
96
29
5
5
29
11
Мургиа
23
23
11
Мургиа
99
30
30
99
Остались в запасе
Университатя Клуж
Херманнштадт
33
Andrei Gorcea
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
11
Filip Ilie
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
34
Cătălin Căbuz
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
33
Iustin Chirila
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
2
Alin Chintes
ЦЗ
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
11
Filip Ilie
ЦФ
Остались в запасе
34
Cătălin Căbuz
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча Университатя Клуж - Херманнштадт
1
1
Всего ударов по воротам
13
5
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
0
Количество передач
654
455
Сейвы
0
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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