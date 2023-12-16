Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - Фарул
УТА Арад - Фарул: обзор матча 16 декабря 2023
УТА Арад
16.12.2023, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 20 тур
0 : 0
Завершен
Фарул
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - Фарул
Замена
R. Pop
️️️️
A. Fabry
90'
+1
Замена
A. Stahl
️️️️
C. Micovschi
90'
+1
77'
Желтая карточка
I. Larie
Замена
Г. Купер
️️️️
E. Johana Omondi
72'
Замена
H. Marku
️️️️
К. Карп
72'
68'
Замена
Д. Кейруш
️️️️
R.
68'
Замена
Н. Григорян
️️️️
Л. Мунтяну
68'
Замена
A. Mazilu
️️️️
К. Будеску
Желтая карточка
К. Карп
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
3
Али Абид
ЛЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
21
Cristian Mihai
ЦП
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
9
Rivaldinho
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
27
Herald Marku
ЦФ
77
Albert Stahl
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
90
Годберг Купер
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
30
Нарек Григорян
ПВ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
4-1-1-5
3
Абид
4
19
5
55
Карп
21
15
Конте
24
22
66
93
4-2-1-3
16
Айоани
17
39
Боли
94
22
18
8
10
Будеску
9
8
11
Мунтяну
55
Карп
27
27
55
Карп
19
77
77
19
22
55
55
22
24
90
Купер
90
Купер
24
9
5
Кейруш
5
Кейруш
9
11
Мунтяну
30
Григорян
30
Григорян
11
Мунтяну
10
Будеску
26
26
10
Будеску
Остались в запасе
УТА Арад
Фарул
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
16
Raul Stanciu
ЦФ
11
R. Ofosu
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
23
Darius Grosu
ЦЗ
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
18
Luca Banu
ЦП
80
Nicolas Popescu
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча УТА Арад - Фарул
1
1
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
4
Нарушения
2
1
Офсайды
1
1
Количество передач
265
311
Сейвы
0
1
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
2
5
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Информация о матче
Главный судья:
Iulian Calin, Romania
Стадион:
Франциск фон Нойман
Новости команд
Все
УТА Арад
Фарул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
19 августа
5
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+