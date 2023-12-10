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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Университатя
Херманнштадт - Университатя: обзор матча 10 декабря 2023
Херманнштадт
10.12.2023, воскресенье, 15:00
Румыния. Лига I, 19 тур
2 : 1
Завершен
Университатя
51'
Г. Янку
62'
A. Oroian
52'
А. Митрица
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Университатя
Замена
P. Medina
️️️️
A. Oroian
87'
Замена
M. Antoche
️️️️
Б. Альхассан
78'
Замена
F. Bejan
️️️️
Г. Янку
73'
Замена
I. Biceanu
️️️️
S. Balaure
73'
70'
Желтая карточка
А. Крету
69'
Замена
Й. Маркович
️️️️
E. Koljić
ГОЛ! 2:1!
A. Oroian
62'
59'
Замена
A. Ișfan
️️️️
А. Иван
56'
Замена
С. Байарам
️️️️
M. Danciu
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Митрица
Пас отдал
E. Koljić
ГОЛ! 1:0!
Г. Янку
Пас отдал
S. Balaure
51'
Желтая карточка
V. Găman
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
10
Габриэл Янку
ЦФ
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Херманнштадт
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
3
Jean Mendy
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
10
Стефан Байарам
ЦП
24
Alexandru Ișfan
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
3-3-3
34
51
4
16
Бутян
96
42
Альхассан
98
30
27
10
Янку
2-5-3
21
Попеску
34
Силва
11
Банку
16
Кэпэцынэ
27
Куртич
44
Рогулич
28
Митрица
4
Крету
7
37
9
Иван
10
Янку
5
5
10
Янку
42
Альхассан
6
6
42
Альхассан
96
29
29
96
51
15
15
51
37
10
Байарам
10
Байарам
37
9
Иван
24
24
9
Иван
7
9
Маркович
9
Маркович
7
Остались в запасе
Херманнштадт
Университатя
31
Vlad Muțiu
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
3
Jean Mendy
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
31
Vlad Muțiu
ВР
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
9
Адриан Петре
ЦФ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
25
Karlo Tomasec
ЦЗ
3
Jean Mendy
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча Херманнштадт - Университатя
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
6
12
Количество передач
212
153
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
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