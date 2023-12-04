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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - Динамо Бухарест
Сепси - Динамо Бухарест: обзор матча 04 декабря 2023
Сепси
04.12.2023, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 18 тур
2 : 1
Завершен
Динамо Бухарест
11'
М. Стефанеску
30'
М. Стефанеску
51'
Г. Грегориу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - Динамо Бухарест
Замена
Н. Паун
️️️️
C. Matei
90'
+2
90'
Желтая карточка
C. Amzăr
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
81'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
М. Стефанеску
81'
72'
Замена
C. Costin
️️️️
R. Grigore
Желтая карточка
Д. Чоботарию
68'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Р. Варга
63'
51'
ГОЛ! 2:1!
Г. Грегориу
Пас отдал
C. Amzăr
46'
Замена
Г. Грегориу
️️️️
H. Abdallah
46'
Замена
Д. Политик
️️️️
A. Bani
Желтая карточка
М. Стефанеску
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Стефанеску
30'
ГОЛ! 1:0!
М. Стефанеску
Пас отдал
Х. Родригес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Cosmin Matei
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
25
Bogdan Oteliță
ЦП
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
31
Costin Amzăr
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
23
Răzvan Patriche
(К)
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
10
Daniel Iglesias
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Динамо Бухарест
24
Deniz Giafer
ЦЗ
98
Cristian Costin
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
2-4-1-4
13
Чоботарию
5
Кечкеш
10
4
Алими
25
5
Родригес
11
Стефанеску
33
16
Шафранко
17
Варга
82
4-3-1-2
25
2
23
5
Лукас
31
22
10
16
11
Гезали
22
11
10
6
Паун
6
Паун
10
11
Стефанеску
59
Каллаку
59
Каллаку
11
Стефанеску
17
Варга
31
Дамашкан
31
Дамашкан
17
Варга
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
11
9
Грегориу
9
Грегориу
11
22
98
98
22
22
20
Политик
20
Политик
22
Остались в запасе
Сепси
Динамо Бухарест
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
6
Gorka Larruzea
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
96
Флорин Стефан
ЦЗ
91
Krisztian Dobozi
ЦЗ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Остались в запасе
24
Deniz Giafer
ЦЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
98
Alexandru Irimia
ЦП
6
Gorka Larruzea
ЦФ
73
Razvan Began
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Сепси - Динамо Бухарест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Stadionul Municipal, Sfântu Gheorghe
Новости команд
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Сепси
Динамо Бухарест
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
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2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
5
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
1
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
2020.01.22 19:54
3
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
2019.07.22 02:23
2
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
2018.02.15 23:09
2
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